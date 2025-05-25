78. Cannes Film Festivali'nde Türk rüzgarı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Cannes Film Festivali, sinema dünyasının kalbinin attığı yer oldu. 78’incisi düzenlenen festival; göz kamaştıran kırmızı halı geçitleri, dünya prömiyerleriyle ses getiren yapımları ve ödüllü filmleriyle hem sinemaseverleri hem de sektör profesyonellerini bir araya getirdi. Festivalin bu büyülü atmosferinde Türk ünlü isimler de yerlerini aldı. İşte, Habertürk editörleri; Şeyda Odabaş ve Nesrin Yıldırım'ın gözünden Cannes Film Festivali'ne damga vuran Türk yıldızlar...

REKLAM Ebru Yaşar Şeyda Odabaş: Ebru Yaşar, şarkılarına olduğu gibi sahne performansı ve giyimine bir hayli özen göstermesiyle biliniyor. Yaşar'ın Cannes Film Festivali'ndeki kıyafeti de göz kamaştırdı. Ebru Yaşar, kırmızı halıda seçimini siyah bir elbiseden yana kullandı. Sanatçı, standart bir düz elbise giymek yerine detaylarıyla farkını yaratmış. Elbiseyi inceleyecek olursak, Yaşar'ın göğüs dekolteli elbisesinin bel kısmında ayrı bir siyah kumaştan oluşan bir kuyruk görüyoruz. Elbisenin üzerine kondurulan pembe renkli çiçek tokalarla ayrı bir boyut kazandırılmış. Birçok ünlü isme nazaran abartıdan uzak sade, şık bir görünüme sahip olmak istediğini düşündüğüm ünlü ismimiz, ayrıca aksesuar olarak bileğinde ince taşlı bir bileklik, boynunu saran 4 sıradan oluşan taşlı kolyeler ve yine aynı şekilde birbirini boğmayacak şekilde küçük bir küpe takmayı tercih etti. Saçlarını yandan ayırıp bir kulağının arkasına atan Ebru Yaşar, ayakkabı olarak da seçimini siyah ince burunlu topuklu ayakkabılardan yana kullandı. "Taşlara, simlere boğulmadan Cannes'ın Türk yıldız kadını kim?" diye sorsalar cevap; "Ebru Yaşar" olurdu.

Hande Erçel Şeyda Odabaş: Hande, son dönemde sıkça kırmızı halıda görmeye alışık olduğumuz isimlerden biri... Her ne kadar oyunculuğu hakkında sıkça eleştirilerin odağında olsa da bence kabul etmeliyiz ki söz konusu kırmızı halı olunca etkinliklerde tarzını konuşturan ve dikkat çeken bir isim kendisi... Hande Erçel, Cannes'da da bence bunun örneklerini gözler önüne serdi. Pembe rengi yerlere kadar uzanan, uçları tüylü olan bir elbise giymeyi tercih eden Erçel, bence bu sene Cannes kıyafet kuralını da yakından takip etmiş olacak ki bunu elbisesine de yansıtmış ve aşırı dekolteden kaçınmış. Elbisede tercihini sadelikten yana kullanmayı tercih eden Erçel, bir yerlerde ışıltılı parıltılı detay tercihini de kolye, yüzük ve küpeden yana kullanmış. Üzerinde beyaz - mavi taşları olan kolye, yüzük ve küpe takan oyuncu, makyajını da olabildiğince naturel tonlarda seçmiş. Tabii hal böyle olunca oyuncumuz saçlarını da dağınık bir topuzla kıyafetini kombinlemiş.

Nesrin Yıldırım: Hande Erçel… Oyunculuk kariyerinin yanı sıra Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle de sık sık gündemde. Zaman zaman ayrılık iddiaları ve olumsuz yorumlar yapılsa da, ikilinin arasının ne kadar iyi olduğu her hallerinden belli. Bence Hande, son dönemlerde yıldızı en çok parlayan isimlerden biri ve bazı eleştiriler alsa da, bu yorumların çoğunu hak etmiyor. Tüm bu konuşmaların ötesinde, oyuncu bu yıl Cannes Film Festivali’ne özel bir markanın davetlisi olarak katıldığında kırmızı halıda adeta göz kamaştırdı. Hande, açık pembe tonlarında, straplez ve uzun bir elbise tercih etti. Kabarık etek ve tüy detayları elbiseye hem hacim hem de zarafet kattı. Straplez kesim, omuzlarını ve boynunu ön plana çıkarırken, üstteki pileler elbiseye hoş bir hareket kazandırdı. Bu tercihle Hande, masallardan fırlamış gibiydi. Saçlarını arkada sade bir topuzla toplamıştı; bu sayede boynundaki büyük mavi taşlı kolye tüm dikkatleri üzerine çekti. Makyajı doğal, cildi ışıltılı ve taze görünüyordu. Göz makyajı abartısız, kirpikleri dolgun ve dudaklarında elbisesiyle uyumlu açık pembe bir ruj vardı. Kolye, elbisenin sadeliğini güzelce tamamladı; sade küpeler ve büyük yüzük ise kombini tamamlayan şık dokunuşlardı.

REKLAM Kerem Alışık - Sadri Alışık Nesrin Yıldırım: Kerem Alışık ile oğlu Sadri Alışık, Cannes Film Festivali’nin kırmızı halısında baba - oğul olarak birlikte yer aldı. Kerem Alışık’ın fit ve dinamik duruşu dikkat çekerken, oğlu Sadri Alışık da en az babası kadar öne çıktı. İkisi de klasik ve şık bir tarz seçmiş; siyah smokin, papyon ve beyaz mendil kombiniyle oldukça uyumluydu. Parlak siyah ayakkabı seçimleri kıyafetlerini tamamladı. Saçlarından duruşlarına kadar her şey düzenli ve bakımlı bir duruş söz konusuydu. Baba - oğul, Cannes’ın ışığına yakışan sade ve şık bir görüntüyle kırmızı halıya çıktı. Şeyda Odabaş: Söz konusu kırmızı halı olunca erkekler, giyim konusunda kadınlar kadar farklı seçimler yapamıyor ve genellikle siyah bir smokinle geceyi rahatlıkla kapatabiliyorlar. Kerem Alışık ve oğlu Sadri Alışık da bunun örneğini gözler önüne sermiş. Bence klasik bir smokin her erkekte şık duyuyor. Kerem Alışık ve oğlu da smokinlerine kombinledikleri parlak rugan ayakkabıları ve kol saatleri ile baba - oğul olarak Cannes'ın havalı erkekleri arasında yerini kapmış.

REKLAM Birce Akalay Nesrin Yıldırım: Meslektaşı Hakan Kurtaş ile mutlu bir ilişki yaşayan Birce Akalay, Cannes denince akla gelen ilk isimlerden biri. Akalay, bu yıl da Cannes Film Festivali’ne bir markanın davetlisi olarak katıldı. Bana kalırsa, Birce gerçekten çok zarif ve etkileyici bir kadın. Bu seneki kombinini beğensem de, sanki daha iyi olabilirdi demekten de kendimi alamadım açıkçası. Oyuncunun tarzına gelecek olursak, beyaz, parıltılı pullarla işlenmiş, V yakalı, sırt ve göğüs dekolteli elbisesiyle son derece zarif bir görünüm sergiledi. Son dönemde uzun saçlarını kestirip kısa ve maskülen bir model tercih eden Akalay, bu kez saçlarını hafif ıslak görünümlü (wet look) kullandı. Ancak bu saç stili, genel şıklığının biraz gerisinde kalmış izlenimi verdi. Makyajında ise doğal tonları tercih etti. Belirgin kirpikler ve eyeliner ile vurgulanan göz makyajı, yüz hatlarını öne çıkarırken, gösterişten uzak ama etkileyici bir makyajla gecede yer aldı. Aksesuar seçiminde de zarif bir çizgide ilerleyen oyuncu, boynuna ince, uzun bir kolye taktı. Uzun ve taşlı sallantılı küpeleri de görünümünü tamamlayan detaylardandı. Genel olarak sade ama şık bir duruş sergileyen Birce Akalay, Cannes kırmızı halısında yine kendine has zarafetiyle dikkat çekti.

REKLAM Şeyda Odabaş: İşe giyim tarzından bakacak olursak özellikle son dönemde yer aldığı projelerini yakında takip edip, giyim konusunda onu gözlemleyen biri olarak bence Birce Akalay'ın tarzını oturttuğunu düşünüyorum. Birce Akalay denildiğinde artık gözümde direkt olarak; birkaç beden büyük vatkalı ceket, beraberinde bol bir kumaş pantolon, ucu sivri topuklu ayakkabılar ve onlara eşlik eden "sessiz lüks" anlayışını yansıtan kemikli güneş gözlüğü canlanıyor. Normalde bu tarzı her ne kadar kendisine çok yakıştırsam da Cannes'da onu oldukça karmaşık buldum. Elbette renkler ve zevkler tartışılmaz herkesin kendi seçimi isteyen istediğini giyer tabii ancak bu fotoğrafta ıslak görünümlü (wet look) yapışık saç modeli ve uzun elbisesi, 'V' yaka bir göğüs dekoltesini yine 'V' yaka kullandığı kolyesi ve küpeleri onu tamamlamamış aksine çıkmaza sokmuş gibi... Her ne kadar bu saç modelini ona çok yakıştırsam da elbisesi ve aksesuar seçimi onu kırmızı halıda biraz geriye çekmiş. Elbisesinin bel yüksekliği onu olduğundan daha kısa ve belini daha kalın göstermiş. Bazen şık olmak için; payetli, parlak ya da simli adına her ne derseniz diyin yeterli olmayabiliyor. Makyajına gelecek olursak oyuncumuz sadece gözlerini ön plana çıkarmayı tercih ettiği kalın eyeliner'ı ve doğal tonlarda belli belirsiz bir şekilde sürdüğü rujuyla oldukça güzel görünüyor.

Boran Kuzum Şeyda Odabaş: Boran Kuzum, bu festivalde onu görmeye alışık olduğumuz maskülen tarzını bir kenara bırakıp smokinle kırmızı halıda yürüdü. Başrollerini Jennifer Lawrence ile Robert Pattinson'ın paylaştığı 'Die, My Love' filminin galasına katılan oyuncumuz, diğer isimlerin aksine ilginç bir durumla festivalde dikkat çekti. Boran Kuzum, galaya geç kalınca bir anda kendisini filmin ekibinin arasında buldu ve hiç bozuntuya vermeden onlarla aynı karede yer aldı. Boran Kuzum, normalde enerjisi yüksek ve oldukça esprili biri... Kuzum, kırmızı halıda da sempatikliğini bu fotoğrafla taçlandırmış oldu. REKLAM Sinem Ünsal Nesrin Yıldırım: Son zamanlarda yıldızı parlayan isimlerden biri olan Sinem Ünsal, Cannes kırmızı halısında gerçekten dikkat çekiciydi. Hande Erçel’den sonra tarzını en çok beğendiğim isim oldu. Kadife bir büstiyerle başlayan elbisesi, tül ve file detaylarla neredeyse tamamen transparan bir eteğe dönüşüyordu. Uzun siyah eldivenler ise bu cesur kıyafete biraz klasik bir hava katmış. Kırmızı halıya kesinlikle yakışan bir seçimdi ve Sinem’i öne çıkardı. Kıyafet oldukça iddialı olmasına rağmen, saç ve makyajı gayet sade ve yerindeydi. Açık bırakılmış doğal saçları ve hafif makyajı, genel görünümünü dengelemiş. Bence hem şık hem de kendine yakışan bir tercih yapmış.

Şeyda Odabaş: Sinem Ünsal, son dönemde ismini sıkça duyduğumuz oyuncular arasında yer alıyor. Dolayısıyla bu yıl ki Cannes Film Festivali'nde kendisinin de orada yer alması beni şaşırtmadı. Siyah göğüse dekolteli kadife kumaşlı mini elbisesi ve onu beraberinde yere kadar takip eden transparan eteği, uzun eldivenleri, sivri burun ayakkabıları ile kırmızı halının dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Ünsal, seçimini hem göğüs hem de bacak dekoltesi olan bir elbiseden yana kullansa da bu onda absürt durmamış. Saçlarını açık bırakmayı tercih eden oyuncumuz, kulağının tek tarafına taktığı küpe ile kıyafetini kombinlemeyi uygun bulmuş bence çok da güzel olmuş. Makyajda sadece gözlerini ön plana çıkarmayı tercih eden ve nude tonları seçen Sinem Ünsal bence kırmızı halıda Hollywood yıldızı gibi parladı ve çok yakıştı. REKLAM Dilan Çiçek Deniz Nesrin Yıldırım: Dilan Çiçek Deniz’in tarzını beğeniyorum. Zarif bir havası ve kendine özgü bir duruşu var. Oyunculuğunun yanı sıra bu duruşuyla da dikkat çekiyor. Bu yüzden Cannes’daki görünümünü merakla bekliyordum. Açıkçası, şıklığını beğensem de beni tam anlamıyla etkilemedi. Evet, zarif ve güzel görünüyordu, buna şüphe yok ama onu kırmızı halıda biraz daha cesur ve dikkat çekici bir elbiseyle görmeyi isterdim. Daha iddialı bir tercih yapsaydı, bence çok daha akılda kalıcı olabilirdi..

Dilan Çiçek Deniz, kırmızı halıya ışıltılı ve zarif bir elbiseyle çıktı. Tamamen pullarla kaplı, transparan detaylara sahip straplez elbisesi, vücudunu saran yapısıyla dikkat çekti. Üst kısmı korseli, eteği ise yere doğru hafifçe dökülen elbise, Cannes’ın şık ve göz alıcı atmosferiyle uyumluydu. Aksesuar seçiminde ise elbisesiyle uyumlu pırlanta kolye ve küpe kullandı. Dilan’ın saç ve makyajını da çok beğendim; oldukça soft ve doğal bir görünüm sergiliyordu. Saçlarını geriye doğru toplaması, elbisesinin zarif detaylarını ön plana çıkarmış. Makyajında ise aydınlık ve sade bir stil tercih etmiş. Belirgin gözleri, nude tonlardaki dudakları ve canlı teniyle taze ve zarif bir duruş yakalamış. REKLAM Şeyda Odabaş: Dilan Çiçek Deniz, Türk ünlüler arasında kırmızı halıda görmeye alışık olduğumuz biri. Hatırlarsınız belki yine bir etkinlikte yabancı bir programda İngilizce röportaj vermişti. O dönem sosyal medyada İngilizcesi gereksiz bir şekilde epey alay konusu olmuştu. Bence çok iyi bir aksanı var biz sadece kamera karşısında İngilizce konuşamayan ünlülerin demeçlerine alıştık olacağız ki bir kısım, Deniz'in iyi derecede İngilizce konuşmasını kaldıramamıştı. Neyse konumuza dönecek olursak oyuncumuz yine görmeye alışık olduğumuz bir Dilan Çiçek tarzı ile karşımıza çıktı. Straplez bir büstiyer giyen Deniz, beraberinde transparan, uzun bir etek giymeyi tercih etti. Saçlarını sıkı bir topuz yapan oyuncumuz, makyajını ise gözlerinin hafiçe belirginleştirip nude tonlardan yana kullandı. Dilan Çiçek Deniz, aksesuar olarak; boynunu boş bırakmayıp kalın taşlı kolyesi, uzun küpeleri ve yine koluna taktığı bilekliği ile oldukça sade ama bir o kadar da şık bir profil çizdi.

Selim Bayraktar Şeyda Odabaş: Cannes'da beni en çok şaşırtan erkek ünlülerden biri Selim Bayraktar oldu. "Erkekler genelde risk almaz smokinle geceyi kapatır" demiştim ama Selim Bayraktar, kırmızı halıda bordo bir takım ve siyah ayakkabıları ile boy gösterdi. Uzun olan saçlarını enseye doğru topuz yapan ve boynuna da gümüş bir kolye takan Bayraktar, kıyafet seçimi ile bu sezon benim için 'En Şık' değil ama 'En Cesur Erkek Oyuncu' oldu. Ünlülerin, kıyafetinin rengini özellikle kırmızı halıya göre seçtiğini göz önünde bulunduracak olursak oyunmuz, bu konuda yanlış bir renk seçerek görünümünü kırmızı halıda geriye çekmiş oldu. Belki lacivert bir takım ya da koyu bir yeşil rengi takım elbise daha kurtarıcı olabilirdi. Serkan Çayoğlu Şeyda Odabaş: Önemli etkinliklerde genellikle takım elbiseyle görmeye alışık olduğumuz Serkan Çayoğlu da bu sefer de lacivert üzeri desenli bir gömlek, siyah pantolon ve parlak siyah ayakkabı giymeyi tercih etti. Kıyafetini büyük taşlı bir yüzük, kolyesi ve tek koluna taktığı bileklikleriyle kombinleyen Çayoğlu, genel olarak tarz olmuş olsa da seçimleri kırmızı halı için yeterli olmamış gibi...

Başak Gümülcinelioğlu Şeyda Odabaş: Başak Gümülcinelioğlu'nu ilk defa Cannes Film Festivali'nde görüyorum. Tabii bu ilk sadece kendisi için geçerli değil. Biliyorsunuz, ümülcinelioğlu, kendisi gibi oyuncu olan Çağrı Çıtanak ile evli. Başak Gümülcinelioğlu, Cannes'da hepimizi heyecanlandıran bir haber verdi ve "Kırmızı halıdaki ilk Türk bebek" diyerek müjdeyi duyurdu. Öncelikle kendisini tebrik ediyor ve keyifli bir hamilelik süreci geçirmesini diliyorum. Sağlıkla gelsin dünyaya... Hemen konumuza geri dönüyorum ve tabii bu tarz etkinlikler için elbiselerin çok önceden ayarlandığını, provaların yapıldığını düşünecek olursak oyuncumuzun kıyafet seçimi ile sözün özünü söylemek gerekirse hedefi 12'den vurduğunu söyleyebilirim. Başak Gümülcineloğlu, bu süreçte büyüyen karnını da göz önünde bulundurup; sarı, üzerinde çiçek desenleri olan ve kollarına yine çiçek desenleri ile elbisesi ile aynı renkte olan uzun tül eklemeleri olan bir elbise giymeyi tercih etti. Kısa küt saçlarını maşa ile hareketlendiren oyuncumuz, elbisesini ise; ağaç figürü olan bir küpe, inci kolye ve parmaklarında yine kulağında olduğu gibi ağaç figürü olan iki tane yüzükle kombinledi. Bence Başak Gümülcinelioğlu, kırmızı halının en havalı kadınlarından.