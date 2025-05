78. Cannes Film Festivali'nde Türk rüzgarı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Cannes Film Festivali, sinema dünyasının kalbinin attığı yer oldu. 78’incisi düzenlenen festival; göz kamaştıran kırmızı halı geçitleri, dünya prömiyerleriyle ses getiren yapımları ve ödüllü filmleriyle hem sinemaseverleri hem de sektör profesyonellerini bir araya getirdi. Festivalin bu büyülü atmosferinde Türk ünlü isimler de yerlerini aldı. İşte, Habertürk editörleri; Şeyda Odabaş ve Nesrin Yıldırım'ın gözünden Cannes Film Festivali'ne damga vuran Türk yıldızlar...

Oyuncunun tarzına gelecek olursak, beyaz, parıltılı pullarla işlenmiş, V yakalı, sırt ve göğüs dekolteli elbisesiyle son derece zarif bir görünüm sergiledi. Son dönemde uzun saçlarını kestirip kısa ve maskülen bir model tercih eden Akalay, bu kez saçlarını hafif ıslak görünümlü (wet look) kullandı. Ancak bu saç stili, genel şıklığının biraz gerisinde kalmış izlenimi verdi. Makyajında ise doğal tonları tercih etti. Belirgin kirpikler ve eyeliner ile vurgulanan göz makyajı, yüz hatlarını öne çıkarırken, gösterişten uzak ama etkileyici bir makyajla gecede yer aldı. Aksesuar seçiminde de zarif bir çizgide ilerleyen oyuncu, boynuna ince, uzun bir kolye taktı. Uzun ve taşlı sallantılı küpeleri de görünümünü tamamlayan detaylardandı. Genel olarak sade ama şık bir duruş sergileyen Birce Akalay, Cannes kırmızı halısında yine kendine has zarafetiyle dikkat çekti.

Şeyda Odabaş: İşe giyim tarzından bakacak olursak özellikle son dönemde yer aldığı projelerini yakında takip edip, giyim konusunda onu gözlemleyen biri olarak bence Birce Akalay'ın tarzını oturttuğunu düşünüyorum. Birce Akalay denildiğinde artık gözümde direkt olarak; birkaç beden büyük vatkalı ceket, beraberinde bol bir kumaş pantolon, ucu sivri topuklu ayakkabılar ve onlara eşlik eden "sessiz lüks" anlayışını yansıtan kemikli güneş gözlüğü canlanıyor. Normalde bu tarzı her ne kadar kendisine çok yakıştırsam da Cannes'da onu oldukça karmaşık buldum. Elbette renkler ve zevkler tartışılmaz herkesin kendi seçimi isteyen istediğini giyer tabii ancak bu fotoğrafta ıslak görünümlü (wet look) yapışık saç modeli ve uzun elbisesi, 'V' yaka bir göğüs dekoltesini yine 'V' yaka kullandığı kolyesi ve küpeleri onu tamamlamamış aksine çıkmaza sokmuş gibi... Her ne kadar bu saç modelini ona çok yakıştırsam da elbisesi ve aksesuar seçimi onu kırmızı halıda biraz geriye çekmiş. Elbisesinin bel yüksekliği onu olduğundan daha kısa ve belini daha kalın göstermiş. Bazen şık olmak için; payetli, parlak ya da simli adına her ne derseniz diyin yeterli olmayabiliyor. Makyajına gelecek olursak oyuncumuz sadece gözlerini ön plana çıkarmayı tercih ettiği kalın eyeliner'ı ve doğal tonlarda belli belirsiz bir şekilde sürdüğü rujuyla oldukça güzel görünüyor.