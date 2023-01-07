78 yaşındaki Kadriye teyzenin Galatasaray tutkusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

78 yaşındaki Kadriye teyzenin Galatasaray tutkusu

78 yaşındaki Kadriye Temel Galatasaray’a olan ilgisiyle dikkat çekiyor. Yaşlı fanatik Temel, derbiyi Galatasaray’ın kazanmasını istiyor

78 yaşındaki Kadriye teyzenin Galatasaray tutkusu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Kadriye Temel'deki Galatasaray sevdası çevredekilerin ilgisini çekiyor.

İHA'nın haberine göre izlediği bir maçta Galatasaray’dan etkilendikten sonra sarı-kırmızılı renklere bağlanan Kadriye Temel, derbiyi heyecanla bekliyor.

5 YILDIR TUTKUYLA TAKIMINA BAĞLI

5 yıldır Galatasaray’a tutkuyla bağlı olan Temel, yarın oynanacak derbide Galatasaray’ın kazanmasını istiyor.

Galatasaray'daki oyuncular içerisinde en sevdiği oyuncunun Mauro Icardi olduğunu belirten Temel, Icardi'nin derbide de gol atmasını istiyor.

“GALATASARAY’IN MAÇI KAZANMASINI ÇOK İSTİYORUM”

Galatasaray takımının derbiyi kazanacağını belirten Kadriye Temel, “Benim takımın Galatasaray’dır ben kendi takımımı çok seviyorum. Birkaç gün sonra Galatasaray’ın maçı var, Galatasaray’ın maçı kazanmasını çok istiyorum. Icardi oyuncusunu çok seviyorum. Galatasaray takımı Fenerbahçe’yi yenecek ve maçı kazanacak. Galatasaray’ın bir maçını izledim ve çok etkilendim o yüzden onları seçtim” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Nedeni yıllar sonra anlaşıldı! Çizgi film karakterleri neden beyaz eldiven giyer? Mickey Mouse, Tom ve Jerry ve diğerleri
YAŞAM Çizgi film karakterleri neden beyaz eldiven giyer?
40'ıncı evlilik yıl dönümüne düğünle kutlama
YAŞAM 40'ıncı evlilik yıl dönümüne düğünle kutlama
Bodrum sokaklarına develer çıktı, turistler fotoğraf çektirdi
YAŞAM Bodrum sokaklarına develer çıktı, turistler fotoğraf ...
Biyometrik fotoğraflar neden çekilir ve gülmek yasaktır?
YAŞAM Biyometrik fotoğraflarda gülmek neden yasaktır?
Ayakkabılar hakkında ilginç gerçekler - Haberler
YAŞAM Topuk arttıkça statü de yükseliyordu... Tehlikeli ...
İnsanlarda çok az bulunan nadir özellikler! İnsanlarda doğuştan gelen ve çok az bulunan 15 fiziksel özellik!
YAŞAM Dünyada çok az insanda bulunan nadir özellikler!
Elektrik tellerine konan kuşlara neden elektrik çarpmaz?
YAŞAM Elektrik tellerinde duran kuşlara neden elektrik ...
İşte Türkiye'nin genlerinin benzer olduğu ülkeler! Türk genetiğinin benzediği toplumlar açıklandı!
YAŞAM Türk genetiğinin benzediği toplumlar açıklandı!
Sırrı hala çözülemiyor! 121 yıldır yanmaya devam eden ampul rekor kırdı!
YAŞAM Asla sönmeyen ampul 121 yıldır yanmaya devam ediyor!
Beyaz ve kahverengi yumurtanın farkı nedir? Yumurta neden beyaz ve kahverengi olur?
YAŞAM Beyaz ve kahverengi yumurtanın farkı nedir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.