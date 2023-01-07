78 yaşındaki Kadriye teyzenin Galatasaray tutkusu

“GALATASARAY’IN MAÇI KAZANMASINI ÇOK İSTİYORUM”

Galatasaray takımının derbiyi kazanacağını belirten Kadriye Temel, “Benim takımın Galatasaray’dır ben kendi takımımı çok seviyorum. Birkaç gün sonra Galatasaray’ın maçı var, Galatasaray’ın maçı kazanmasını çok istiyorum. Icardi oyuncusunu çok seviyorum. Galatasaray takımı Fenerbahçe’yi yenecek ve maçı kazanacak. Galatasaray’ın bir maçını izledim ve çok etkilendim o yüzden onları seçtim” dedi.