8 büyük şirket temettü veriyor! 2026 Mart temettü ödeyecek şirketler ve ödeme takvimi
Mart ayına yönelik temettü takvimi belli oldu. Buna göre toplam 8 şirket, 2025 yılı faaliyetlerinden elde ettiği kâr üzerinden hissedarlarına temettü dağıtacak. Ödeme takvimi kamuoyuyla paylaşılırken, hisse başına verilecek kâr paylarının şirketlere ve temettü verimlerine göre 3 TL ile 20 TL aralığında değiştiği dikkat çekiyor. İşte, 2026 Mart ayı temettü ödeme takvimi…
Mart ayı temettü ödemelerine ilişkin tablo netleşmeye başladı. Açıklanan bilgilere göre 2025 yılı kârı üzerinden toplam 8 şirket yatırımcılarına nakit temettü dağıtımı yapacak. Şirketlerin paylaştığı ödeme takvimine göre hisse başına temettü tutarlarının 3 TL TL ile 20 TL arasında farklılık gösterdiği görülüyor. İşte, 2026 Mart dönemine ait güncel temettü takvimi…
Şirket: Aygaz A.Ş.
Bist kodu: AYGAZ
Temettü tutarı: 10,6675 T
Ödeme tarihi: 16.03.2026
Şirket: Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
Bist kodu: FROTO
Temettü tutarı: 3,0940 TL
Ödeme tarihi: 16.03.2026
Şirket: Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş
Bist kodu: TUPRS
Temettü tutarı: 8,8229 TL
Ödeme tarihi: 16.03.2026
Şirket: Nuh Çimento Sanayi A.Ş.
Bist kodu: NUHCM
Temettü tutarı: 19,1250 TL
Ödeme tarihi: 17.03.2026
Şirket: Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
Bist kodu: TOASO
Temettü tutarı: 17,0000 TL
Ödeme tarihi: 23.03.2026
Şirket: Koç Holding A.Ş.
Bist kodu: KCHOL
Temettü tutarı: 5,8055 TL
Ödeme tarihi: 25.03.2026
Şirket: Agesa Hayat ve Emeklilik A.
Bist kodu: AGESA
Temettü tutarı: 5,9028 TL
Ödeme tarihi: 25.03.2026
Şirket: Akbank T.A.Ş
Bist kodu: AKBNK
Temettü tutarı: 1,8715 TL
Ödeme tarihi: 26.03.2026