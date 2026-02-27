Canlı
        Haberler Bilgi Ekonomi 8 büyük şirket temettü veriyor! 2026 Mart temettü ödeyecek şirketler ve ödeme takvimi ile kar payı hesaba ne zaman yatar?

        8 büyük şirket temettü veriyor! 2026 Mart temettü ödeyecek şirketler ve ödeme takvimi

        Mart ayına yönelik temettü takvimi belli oldu. Buna göre toplam 8 şirket, 2025 yılı faaliyetlerinden elde ettiği kâr üzerinden hissedarlarına temettü dağıtacak. Ödeme takvimi kamuoyuyla paylaşılırken, hisse başına verilecek kâr paylarının şirketlere ve temettü verimlerine göre 3 TL ile 20 TL aralığında değiştiği dikkat çekiyor. İşte, 2026 Mart ayı temettü ödeme takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 10:04 Güncelleme:
        1

        Mart ayı temettü ödemelerine ilişkin tablo netleşmeye başladı. Açıklanan bilgilere göre 2025 yılı kârı üzerinden toplam 8 şirket yatırımcılarına nakit temettü dağıtımı yapacak. Şirketlerin paylaştığı ödeme takvimine göre hisse başına temettü tutarlarının 3 TL TL ile 20 TL arasında farklılık gösterdiği görülüyor. İşte, 2026 Mart dönemine ait güncel temettü takvimi…

        2

        Şirket: Aygaz A.Ş.

        Bist kodu: AYGAZ

        Temettü tutarı: 10,6675 T

        Ödeme tarihi: 16.03.2026

        3

        Şirket: Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

        Bist kodu: FROTO

        Temettü tutarı: 3,0940 TL

        Ödeme tarihi: 16.03.2026

        4

        Şirket: Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş

        Bist kodu: TUPRS

        Temettü tutarı: 8,8229 TL

        Ödeme tarihi: 16.03.2026

        5

        Şirket: Nuh Çimento Sanayi A.Ş.

        Bist kodu: NUHCM

        Temettü tutarı: 19,1250 TL

        Ödeme tarihi: 17.03.2026

        6

        Şirket: Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

        Bist kodu: TOASO

        Temettü tutarı: 17,0000 TL

        Ödeme tarihi: 23.03.2026

        7

        Şirket: Koç Holding A.Ş.

        Bist kodu: KCHOL

        Temettü tutarı: 5,8055 TL

        Ödeme tarihi: 25.03.2026

        8

        Şirket: Agesa Hayat ve Emeklilik A.

        Bist kodu: AGESA

        Temettü tutarı: 5,9028 TL

        Ödeme tarihi: 25.03.2026

        9

        Şirket: Akbank T.A.Ş

        Bist kodu: AKBNK

        Temettü tutarı: 1,8715 TL

        Ödeme tarihi: 26.03.2026

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
