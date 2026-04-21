8 gündür kayıp olan zabıta aranıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde belediyenin zabıta personeli Ali Savaş (42), 14 Nisan gecesi Çeltikçi Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı. Kendisinden haber alınamayan Ali Savaş için arama çalışması başlatıldı.

Cep telefonunun en son Manavgat Irmağı'nın Salkımevler Mahallesi yakınında sinyal vermesi üzerine, aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Dün, İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri karada, deniz polisi de ırmakta arama yaptı.

Dron destekli aramalardan sonuç elde edilemedi. Aramalara bugün sabah saatlerinde yeniden başlandı.