8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal mezarı başında anıldı

8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ölümünün 33’üncü yıldönümünde Topkapı'daki mezarı başında anıldı.

DHA'nın haberine göre anma törenine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bozkurt, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Tunç, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Mehmet Zahit Uzun, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İl Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu, merhum Turgut Özal’ın oğulları Ahmet Özal ile Efe Özal ve eşi, ailesi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Anma töreni, merhum Turgut Özal’ın öz geçmişinin okunmasıyla başladı. Törende ilk olarak Cumhurbaşkanlığı çelengi sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

KARANFİL BIRAKIP DUA ETTİLER

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, anma töreninin ardından İstanbul Valisi Davut Gül ile birlikte Turgut Özal Müzesi’ni de ziyaret etti.

Çiftçi ve Gül daha sonra Başbakan Adnan Menderes’in kabrine giderek karanfil bırakıp dua etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Berin Menderes, Aydın Menderes ve Ümran Menderes’in mezarlarını da ziyaret etti; karanfil bırakıp dua etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Türkiye’ye ve Türk milletine çok önemli hizmetlerde bulunan; ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında ve atılımlarında öncü bir rol oynayan 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı ebediyete irtihalinin 33’üncü yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum." paylaşımında bulundu.