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Prof. Dr. Adem Sözüer, Prof. Dr. Bengi Semerci
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Prof. Dr. Bengi Semerci: Ödül kazanmış ve aday olmuş filmleri izlemek için iyi bir şans

Prof. Dr. Adem Sözüer'in başkanlığında ve Prof. Dr. Bengi Semerci'nin direktörlüğünde düzenlenen 8'inci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin tanıtım yemeğine çok sayıda gazeteci ve film eleştirmeni katıldı

31.10.2018 - 14:16 | Güncelleme:

Prof. Dr. Adem Sözüer'in başkanlığında ve Prof. Dr. Bengi Semerci'nin direktörlüğünde düzenlenen 8'inci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali bu yıl, 8 Kasım'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki açılış töreni sonrasında 9 - 15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin tanıtım yemeğine çok sayıda gazeteci ve film eleştirmeni katıldı.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, Prof. Dr. Adem Sözüer ile Prof. Dr. Bengi Semerci'nin ev sahipliği yaptığı yemeğe 8'inci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin 'Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı Derviş Zaim de katıldı.



Prof. Dr. Bengi Semerci - Prof. Dr. Adem Sözüer

8'inci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali hakkında bilgi veren Prof. Dr. Bengi Semerci, "Amacımız bilimsel bir programla film festivalini birleştirerek, tüm toplumu ilgilendiren konuları sanatla birlikte tartışmak. Adaletin her alanını gösteren, onlarla ilişkili ve yeni olan, Türkiye'de gösterilmemiş filmlerden bir seçki oluşturduk" dedi.

Filmlerin Kadıköy Sineması ile Atlas Sineması'nda gösterileceğini aktaran Prof. Dr. Bengi Semerci, 8'inci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde 'İz Bırakanlar' ve 'Adalet Terazisi' bölümleriyle birlikte yaklaşık 30 filmin sinemaseverlerle buluşacağını söyleyerek "Tematik festivalimizde 2017 ve 2018'e ait filmler yer alacak. Bu filmlerin bir çoğu Berlin Film Festivali'nde, Cannes Film Festivali'nde ve Saraybosna Film Festivali'ne katıldı. Aralarında ödüller alan ve aday olan filmler de bulunuyor. Temel amaç filmlerin adalet temalı olması olduğu için seçkiler de buna göre hazırlandı" açıklamasında bulundu.



Prof. Dr. Bengi Semerci

Prof. Dr. Bengi Semerci, 8'inci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde yer alan filmlere ilişkin bilgi vererek şunları aktardı: "Türkiye'de bu filmlerin çoğu muhtemelen vizyona girmeyecek. Bir daha izlenme şansı da olmayacak. Ödül kazanmış ve aday olmuş filmleri izlemek için iyi bir şans" değerlendirmesinde bulundu. Semerci, festivalin suç, ceza ve adaletle ilgili sorunların sinema sanatındaki yansımasını kitlelere ulaştırmayı amaçladığının altını çizerek 'Sinema Madde ve Alkol Kullanımını Özendirir mi?' ve 'Sinema Adalet İlişkisi' başlıklı iki panel düzenleneceğini de açıkladı.

Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Derviş Zaim

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