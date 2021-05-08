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8 Mayıs İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! İSKİ DUYURDU: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbulluların gündeminde hafta sonu yaşanacak su kesintileri var. İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında yaşayan vatandaşlar 8 Mayıs Cumartesi günü arıza, bakım ve onarım sebebiyle meydana gelecek su kesintisi duyurularını araştırıyor. İSKİ 8 Mayıs su kesintisi duyurularını paylaştı. Peki, 8 Mayıs İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler? İşte 8 Mayıs İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

8 Mayıs İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! İSKİ DUYURDU: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Ülke genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağında İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranlarını araştırıyor. 8 Mayıs 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 8 Mayıs 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

8 MAYIS İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Yunus Emre Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:08.05.2021 08:23
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Küçük Çamlıca Mah,Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:08.05.2021 08:36
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.5.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 8 MAYIS 2021

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