Resmi Gazete’de bugün yayımlanan kararlarla işsizliğe çare olacak önlemler alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı proje bazlı teşviklerle ilgili detayları paylaştı.

Varank, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün onayladığı proje bazlı teşvikler ile 8 Milyar TL’lik dört yeni yatırım yapılacak. 4 bin 414 kişiye istihdam sağlanacak” ifadelerini kullandı.

4 DEV YATIRIM

Proje bazlı teşviklerden en çok dikkat çekeni, milli muharip savaş uçağı için sağlanan devlet desteği. Proje 5 milyar 659 milyon 670’lik yatırımla Ankara’da TAI tarafından hayata geçirilecek. Bunun haricinde Bursa’da Yüksek Basınçlı Benzinli Enjektör tesisi, Sakarya’da Muhtelif Raylı Sistemler Üretim Tesisi ve yine Sakarya’da Dizel Motor Sistemleri Üretim Tesisi projeleri gerçekleştirilecek. Bu projeler için toplamda 8 milyar TL yatırım yapılacak.

Bakan Varan, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Bu yatırımlarla cari açığın azaltılmasına 1.2 milyar dolarlık katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.





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