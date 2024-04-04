8 NİSAN 2024 PAZARTESİ BORSA AÇIK MI?

8 Nisan günü borsa açık olacak çünkü BİST sadece resmi tatiller süresince kapanıyor. Ancak bayram tatili olarak ilan edilen 9 gün resmi değil, idari izin olarak sayılıyor.

Ancak Cuma günü resmi olarak Ramazan Bayramı arifesi olduğu için borsa yarım gün açık olacak, bayramda ise çalışmayacak. BİST, 15 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden hizmet vermeye devam edecek.