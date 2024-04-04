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        Haberler Gündem 8 Nisan Pazartesi 2024 borsa açık mı, kapalı mı? BİST Pazartesi günü işlem görecek mi, hisse alış satış yapılır mı?

        8 Nisan Pazartesi günü borsa açık mı? İşte borsanın kapalı olduğu günler

        Türkiye, 6 Nisan itibarıyla 9 günlük Ramazan bayramı tatiline girmeye hazırlanıyor. Tatil süresince kamu görevlileri idari izinli sayılacak ancak resmi tatil olmadığı için özel sektördeki durum değişkenlik gösterecek. Peki, 8 Nisan Pazartesi günü borsa açık olacak mı? BİST işlem görecek mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 11:38 Güncelleme: 04.04.2024 - 11:38
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        Bu sene Ramazan Bayramı kapsamında tatil süresi 9 güne çıkartıldı. Bu kapsamda 6 Nisan'da başlayacak olan tatil 14 Nisan'da sona erecek. Bu süre içerisinde borsanın ne zaman kapalı olacağı merak ediliyor. 8 Nisan Pazartesi borsa açık mı? İşte, detaylar...

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        8 NİSAN 2024 PAZARTESİ BORSA AÇIK MI?

        8 Nisan günü borsa açık olacak çünkü BİST sadece resmi tatiller süresince kapanıyor. Ancak bayram tatili olarak ilan edilen 9 gün resmi değil, idari izin olarak sayılıyor.

        Ancak Cuma günü resmi olarak Ramazan Bayramı arifesi olduğu için borsa yarım gün açık olacak, bayramda ise çalışmayacak. BİST, 15 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden hizmet vermeye devam edecek.

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        2024 BORSANIN KAPALI OLDUĞU GÜNLER

        Borsa hafta sonları kapalı olduğu gibi resmi tatillerde de kapalı. 2024 yılında borsanın kapalı olduğu tarihler şöyle;

        9 Nisan Ramazan Bayramı arifesi -

        10-11-12 Nisan 2024 - Ramazan Bayramı

        23 Nisan 2024 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

        1 Mayıs 2024 - Emek ve Dayanışma Günü

        19 Mayıs 2024 - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

        15 Haziran 2024 - Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)

        16-17-18-19 Haziran - Kurban Bayramı

        15 Temmuz 2024 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

        30 Ağustos - Zafer Bayramı

        28 Ekim 2024 - Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)

        29 Ekim 2024 - Cumhuriyet Bayramı

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        RAMAZAN BAYRAMI TATİLİNDE BORSA TAKAS İŞLEMİ TARİHLERİ

        5 Nisan 2024 Cuma tarihli işlemlerin takası 15 Nisan 2024 Pazartesi tarihinde gerçekleştirilecekt.

        8 Nisan 2024 Pazartesi ve 9 Nisan 2024 Salı tarihli işlemlerin takası 16 Nisan 2024 Salı tarihinde gerçekleştirilecek.

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