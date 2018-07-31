Giresun'da, sağlık ocağında tartıştığı doktorun 'beyaz kod' vermesi sonrasında polislerin biber gazı sıkıp, ters kelepçe taktığı sırada kalp krizi geçiren 82 yaşındaki Yusuf Topal hayatını kaybetti.

Topal'ın vefatının 'kendisini derinden üzdüğünü' söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Hürriyet'ten Mesude Erşan'ın haberine göre; bu süreçte hasta ve hekim güvenliğini önceleyerek raporlu hastaların ilaca erişim süreçlerini de yeniden ele alacaklarını söyleyen Koca, “Bununla ilgili bir düzenlememiz yakın dönemde olacak. Hekimlerimiz ve hastalarımız arasındaki güveni zedeleyen, her türlü teknik konu, uygulama farklılığının giderilmesi için SGK dahil olmak üzere bütün paydaşlarımızla görüşmelerimizi sürdürüyoruz” dedi.

YENİ DÜZENLEME YOLDA

Hekim ve hastaların sağlıklı bir iletişim kurabilmesi için, güvenli bir ortamda hizmet verebilmesini sağlamanın Sağlık Bakanlığı’nın görevi olduğunu hatırlatan Koca, şunları söyledi: “Özellikle raporlu hastalarla ilgili süreci yeniden ele alıp vatandaşımızın, hastamızın ilaca erişimini kolaylaştıracak bir düzenleme yapalım istiyoruz. Bu konudaki sorunları biliyoruz. Çözmek için paydaşlarla birlikte gayret içindeyiz. Önümüzdeki günlerde de bu konularla ilgili daha net ifadeler kullanmak mümkün olabilir. Soruşturma devam ettiği için detaya girmem doğru olmaz.”

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