Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.367,77 %3,72
        DOLAR 34,5556 %0,20
        EURO 36,1787 %-0,09
        GRAM ALTIN 2.984,23 %0,75
        FAİZ 41,35 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 34,32 %0,49
        BITCOIN 99.052,00 %0,99
        GBP/TRY 43,4592 %-0,21
        EUR/USD 1,0464 %-0,10
        BRENT 74,26 %0,04
        ÇEYREK ALTIN 4.879,22 %0,75
        Haberler Ekonomi Altın 83 milyar dolarlık altın rezervi keşfedildi - Altın Haberleri

        Çin Hunan'da 83 milyar dolar değerinde altın rezervi buldu

        Çin'in Hunan eyaletinde yaklaşık 83 milyar dolar değerinde altın rezervi bulduğunu bildirildi

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 22.11.2024 - 08:19 Güncelleme: 22.11.2024 - 08:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        83 milyar dolarlık altın rezervi keşfedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Reuters'ın Çin'in resmi ajansı Xinhua'nın dün günü yaptığı açıklamaya dayandırdığı habere göre Çin, Hunan eyaletinin merkezinde 600 milyar yuan (82,9 milyar dolar) değerinde altın rezervi buldu.

        Hunan Jeoloji Akademisi Pingjiang'da 2 bin metreden fazla derinlikte 40'tan fazla altın cevheri damarı buldu. Çekirdek keşif alanında ise toplam 300,2 ton altın kaynağı keşfedildi.

        Araştırmacı grup, 3 bin metrenin üzerindeki derinlikte de bin tondan fazla altın rezervi olduğunu tahmin ediyor.

        ÇİN DÜNYANIN EN BÜYÜK ALTIN ÜRETİCİSİ

        Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, Çin 2023 yılında küresel üretimin yaklaşık yüzde 10'unu karşılayarak dünyanın en büyük altın üreticisi olmuştu.

        Öte yandan altın fiyatları bu yıl küresel çapta artan jeopolitik gerginliklerin etkisiyle yükselişe geçti. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en hareketli altın vadeli işlem sözleşmesi 30 Ekim'de gram başına 639,48 yuanla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

        *Haberin görseli shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşiyle bir kişiyi öldürmüştü! Katil zanlısı kaçamadı!
        Eşiyle bir kişiyi öldürmüştü! Katil zanlısı kaçamadı!
        Rusya-Ukrayna hattında neler yaşanıyor?
        Rusya-Ukrayna hattında neler yaşanıyor?
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı!
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı!
        Bin liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
        Bin liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
        Çalışma ömründe AB’de sonuncuyuz
        Çalışma ömründe AB’de sonuncuyuz
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Dershane bulunan binada çatı yangını: 1 öğretmen öldü
        Dershane bulunan binada çatı yangını: 1 öğretmen öldü
        Evlilikte kriz çıktı
        Evlilikte kriz çıktı
        Otobüs şoförünü bıçakla tehdit eden sürücü yakalandı
        Otobüs şoförünü bıçakla tehdit eden sürücü yakalandı
        Afyonkarahisar'da restoranda yangın çıktı
        Afyonkarahisar'da restoranda yangın çıktı
        O konuşmalarda iddianameye girdi
        O konuşmalarda iddianameye girdi
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        Merkez Bankası: Zorunlu karşılık oranı yüzde 17'ye çıkarıldı
        Merkez Bankası: Zorunlu karşılık oranı yüzde 17'ye çıkarıldı
        Galatasaray'ın borcu açıklandı!
        Galatasaray'ın borcu açıklandı!
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Netanyahu, UCM kararını tanımayacak
        Netanyahu, UCM kararını tanımayacak
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar