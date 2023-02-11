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'85 milyon Tek Yürek' bağış kampanyası

Televizyon Yayıncıları Derneği, 15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00’da deprem bölgesindeki yaraları sarmaya katkıda bulunmak için bir yardım gecesi düzenleme kararı aldı

'85 milyon Tek Yürek' bağış kampanyası
HABERTURK.COM

6 Şubat depremi binlerce insanımızı hayattan kopardı. Binlerce binayı yıktı. Ancak içimizdeki birlik beraberlik ve gönül köprüsünü yıkamadı… Her ölüm haberinde hepimiz öldük. Her kurtuluş haberinde hep birlikte sevindik. Ve tam da şimdi, 85 milyon tek yürek olma zamanı. Bu kara felakette de yine birbirimize ilaç olacağız. Birbirimize daha sıkı sarılacağız, daha fazla kenetleneceğiz. Yaralarımızı sarabilmek için hep birlikte seferber olacağız.

Toplum olarak kalplerimizin aynı attığı bu günlerde Türkiye’nin en çok takip edilen medya kuruluşları olarak “Türkiye Tek Yürek” sloganıyla bir araya geliyoruz. 15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00’da Televizyon Yayıncıları Derneği olarak yaraları sarmaya katkıda bulunmak için bir yardım gecesi düzenleme kararı aldık. Çağrımıza yanıt veren SHOW TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, FOX, TRT ve Kanal 7 televizyonlarının katkısı ve ortaklığıyla düzenlenecek bağış kampanyası programı tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacaktır. Yayınlamak isteyen tüm yerli ve yabancı medya kuruluşlarıyla da frekans paylaşılacaktır. Gecede yapılan bağışlar AFAD ve Kızılay’ın hesaplarında toplanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Başımız sağ olsun Türkiye.

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