89 sektörün yarısı ücret artışında enflasyona yenildi

HABERTURK.COM

Yaklaşık 14 milyon özel sektör çalışanı Şubat başında belli olacak yeni yılın ücret zammını bekliyor. Kasım ayı itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen kazançlara bakıldığında sektörlerin büyük bölümünün son 1 yılda ücret artış oranlarında yıllık tüketici enflasyonunun gerisinde kaldığı görülüyor.

Bloomberg HT'den Tahsin Akça'nın haberine göre SGK'ya brüt ücretleri bildirilen 89 sektörün yaklaşık yarısında yani 45'inde ücret artışları Ekim ayında kaydedilen yüzde 85,5'lik yıllık resmi enflasyonun altında kaldı. 21 sektör ise yüzde 85-90 arasında çok sınırlı refah payını kapsayan ücret artışları elde etti.

Aynı dönemde yıllık ücret artışı yüzde 100'ün üzerine çıkan sektör sayısı ise 89 sektör içerisinde 7'de kaldı.

Havayolu taşımacılığı sektöründe çalışanlar ortalama 39 bin 166 TL aylık ücretle listenin ilk sırasında yer alırken aynı zamanda bir yılda yüzde 153 artış oranıyla da ilk sırada bulunuyor.

Taşımacılığa yönelik depolama ve destek hizmetlerinde çalışanlar ise ortalama 13 bin 845 TL ücretle daha geride kalmasına karşın yüzde 112 ücret artış oranıyla ikinci sırada yer aldı.

Kok kömürü ve rafine petrol ürünleri imalatında çalışanlar 28 bin 302 TL ortalama ücret ve yüzde 111 artış oranıyla üçüncü, motorlu kara taşıtı ve römork imalatında çalışanlar yüzde 109, makine ve ekipman kurulumunda çalışanlar ise yüzde 106 ücret artış bildirimi ile ilk 5'te yer alan sektörler oldu.

Ham petrol-doğalgaz çıkarma ile elektronik ürün imalatında çalışanlar ise sırasıyla yüzde 103 ve yüzde 100 artışla eşiğin üzerine çıkan sektörler görünüyor.

Sektör 2021 (TL) 2022 (TL) Artış(%) Havayolu taşımacılığı 15 bin 480 39 bin 166 153 Depolama vb. 6 bin 533 13 bin 845 112 Kok ve rafine petrol 13 bin 387 28 bin 302 111 Kara taşıtı imalatı 7 bin 697 16 bin 86 109 Makine kurulum vb. 7 bin 331 15 bin 111 106 Gaz, petrol çıkarımı 12 bin 943 26 bin 303 103 Elektronik ürün imalatı 8 bin 458 16 bin 938 100 Diğer ulaşım araçları 9 bin 754 19 bin 378 99 Ormancılık 7 bin 491 14 bin 861 98 Madencilik destek 9 bin 622 19 bin 75 98 Elektrikli teçhizat 6 bin 841 13 bin 541 98 Finansal hizmetler 11 bin 899 23 bin 325 96 Bilgi hizmetleri 10 bin 924 21 bin 401 96 Metal cevher maden 7 bin 937 15 bin 268 92 Sınıflanmamış makine 6 bin 539 12 bin 551 92 Bilgisayar programı 11 bin 579 22 bin 215 92 Su yolu taşımacılığı 9 bin 366 17 bin 864 91 Bilimsel Ar-Ge 12 bin 830 24 bin 448 91 Metalik dışı mineral 5 bin 661 10 bin 787 91 Yatılı bakım faaliyeti 5 bin 376 10 bin 238 90 İdari danışmanlık 9 bin 311 17 bin 663 90 Kimyasal üretimi 7 bin 514 14 bin 251 90 Kütüphane-müze 6 bin 73 11 bin 490 89 Fabrikasyon metal 6 bin 122 11 bin 582 89 Konaklama 5 bin 571 10 bin 527 89 Balıkçılık 5 bin 61 9 bin 563 89 Ana metal sanayii 8 bin 85 15 bin 267 89 Elektrik, gaz vb. sis. 7 bin 459 14 bin 86 89 Bina dışı inşaat 6 bin 863 12 bin 937 88 Büro yönetimi 6 bin 895 12 bin 970 88 Yardımcı finansal hiz. 7 bin 375 13 bin 861 88 Uluslararası örgütler 13 bin 375 25 bin 89 88 Kiralama-leasing 5 bin 939 11 bin 133 87 Su toplama-arıtma 8 bin 752 16 bin 399 87 Kayıtlı medya basımı 5 bin 411 10 bin 120 87 Yiyecek-içecek hiz. 4 bin 227 7 bin 904 87 Kömür çıkarılması 8 bin 376 15 bin 631 87 İçeceklerin imalatı 7 bin 53 13 bin 153 86 Sigorta-emeklilik 9 bin 615 17 bin 929 86 Üye kuruluş faaliyeti 6 bin 602 12 bin 305 86 Diğer teknik faaliyeti 5 bin 586 10 bin 406 86 Özel inşaat faaliyeti 4 bin 551 8 bin 467 86 Kauçuk-plastik üretim 6 bin 123 11 bin 384 86 Kamu yönetimi 5 bin 958 11 bin 68 86 EKİM ENFLASYONU 85,5 Hanehalkının üretimi 4 bin 25 7 bin 465 85 Perakende ticaret 4 bin 710 8 bin 734 85 Yayımcılık 6 bin 951 12 bin 868 85 Telekomünikasyon 9 bin 468 17 bin 525 85 Güvenlik-soruşturma 5 bin 270 9 bin 745 85 Mobilya hariç ağaç 4 bin 873 9 bin 6 85 Bilgisayar vb. tamir 4 bin 911 9 bin 55 84 Araç ticaret-tamir 5 bin 188 9 bin 558 84 Bina çevre düzenleme 5 bin 320 9 bin 795 84 Sosyal hizmetler 4 bin 925 9 bin 63 84 Gıda ürünleri imalatı 5 bin 185 9 bin 536 84 Atık-geri dönüşüm 6 bin 484 11 bin 913 84 Diğer madencilik 6 bin 21 11 bin 34 83 Mimar-mühendis faal. 7 bin 209 13 bin 209 83 Bina inşaatı 4 bin 228 7 bin 743 83 Toptan ticaret 5 bin 681 10 bin 401 83 Tarım hizmet faal. 5 bin 19 9 bin 183 83 Diğer imalat 5 bin 20 9 bin 179 83 İnsan sağlığı hiz. 5 bin 976 10 bin 927 83 Tekstil ürünleri imalat 5 bin 561 10 bin 163 83 Tur operatörlüğü 5 bin 653 10 bin 279 82 Mobilya imalatı 4 bin 610 8 bin 382 82 Deri ürünleri imalatı 4 bin 431 8 bin 42 81 Ek-9 ev hizmetleri 3 bin 638 6 bin 596 81 Kara-boru hattı taş. 4 bin 701 8 bin 523 81 Posta-kurye faal. 5 bin 540 10 bin 39 81 Yaratıcı endüstriler 7 bin 380 13 bin 328 81 İstihdam faaliyetleri 5 bin 423 9 bin 787 80 Diğer hizmet faal. 4 bin 88 7 bin 344 80 Programcılık-yayıncılık 8 bin 459 15 bin 181 79 Veterinerlik 4 bin 914 8 bin 799 79 Kağıt imalatı 6 bin 537 11 bin 702 79 Hukuk-muhasebe faal. 4 bin 726 8 bin 457 79 Gayrimenkul faal. 4 bin 771 8 bin 533 79 Reklamcılık 6 bin 98 10 bin 904 79 Kumar-bahis faal. 4 bin 899 8 bin 745 79 İyileştirme-atık 6 bin 332 11 bin 257 78 Ev içi çalışma 3 bin 809 6 bin 761 77 Sinema faaliyetleri 6 bin 92 10 bin 785 77 Eğitim 5 bin 982 10 bin 580 77 Giyim eşyaları imalatı 4 bin 454 7 bin 873 77 Ecza ürünleri imalatı 8 bin 159 14 bin 410 77 Spor faaliyetleri 5 bin 985 10 bin 333 73 Tütün ürünleri imalatı 10 bin 371 17 bin 644 70 Kanalizasyon 7 bin 716 13 bin 38 69

EN DÜŞÜK ARTIŞ HANGİ SEKTÖRLERDE?

Burada ilk sırada kanalizasyon işçileri yüzde 69 ücret artışıyla yer alırken, ikinci sırada ise yüzde 70 ücret artışıyla tütün imalatında çalışanlar görünüyor.

Ücret ortalaması açısından havayolu taşımacıları ve kok kömürü-petrol ürünü imalatında çalışanların dışında ilk 5'te yer alan diğer 3 sektör 26 bin 303 TL ile ham petrol-doğalgaz çıkarımı, 25 bin 89 TL ile uluslararası örgütler ve temsilciliklerde çalışanlar, 24 bin 448 TL ile de bilimsel araştırma faaliyeti sıralanıyor.

ASGARİ ÜCRET ALTINDA ORTALAMA ÜCRETLİ 11 SEKTÖR VAR

Öte yandan asgari ücretin yüzde 54 artışla 8 bin 506 TL'ye yükseltilmesinin ardından bu seviye ve buna yakın ortalama ücret alan sektörlerin sayısı da 25'e ulaşmış durumda.

Halen net asgari ücretin altında ortalama ücret alan sektör sayısı ise 11.

Özel İnşaat faaliyetleri 8 bin 457 TL, mobilya imalatı 8 bin 382 TL, deri imalatı 8 bin 42 TL, yiyecek-içecek hizmeti 7 bin 904 TL ile asgari ücret altında kalan sektörler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Ayrıca ev içi çalışan personel 6 bin 761 TL ve evde kısmi çalışanlar ise 6 bin 596 TL ile en düşük ücretli olarak SGK'ya bildirilen çalışanlar olarak sıralanıyor.