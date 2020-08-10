9 Ağustos Milli Piyango sonuçları bugün yapılan çekilişin ardından belli oldu. Milli Piyango çekilişi her ayın 9 - 19 ve 29'unda düzenleniyor. Ayrıca, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim ve Yılbaşı gibi resmi bayramlarda da Milli Piyango özel çekilişi yapılıyor. 2020 Ağustos ayının ilk Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. İşte 9 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 9 AĞUSTOS 2020
Milli Piyango çekilişi dün saat 15.00'da Milli Piyango İdaresi Binası'nda noter huzurunda gerçekleştirildi. İşte 9 Ağustos 2020 Milli Piyango bilet sorgulama sayfası...
9 AĞUSTOS MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLA
9 AĞUSTOS MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SIRALI TÜM LİSTE
9-08-2020 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi
3000000TL Kazanan Numara
290611
100000TL Kazanan Numara
577355
10000TL Kazanan Numaralar
175941
066764
435653
232939
170308
237125
141579
444508
103401
658568
241468
401311
641750
520323
523379
678015
641987
304951
060562
400086
1000TL Kazanan Numaralar
623560
450793
232256
109101
531683
579930
120752
435003
204884
336929
056195
349533
669856
389183
259525
033461
192154
121676
151888
490374
277956
251626
068868
478073
142271
304495
353226
672882
559941
210384
332875
042085
196803
282911
435548
467814
400277
542071
534707
184544
306961
346474
244024
248143
064757
098747
373837
632053
139315
596846
300TL Kazanan Numaralar
99414
94031
74503
19923
91702
46864
66216
21112
09638
03086
05413
98976
46953
57195
54451
57072
80363
02806
95912
13596
29734
32664
57849
40336
70233
31997
49985
75378
83883
66352
90696
44638
73033
43434
92534
94955
39751
38865
90668
31817
Amorti
1 ve 6
MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR, KURALLARI NEDİR?
Milli Piyango’yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.
Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.
Bilet fiyatlarımız:
Normal Çekilişlerde:
Tam Bilet: 30 TL
Yarım Bilet: 15 TL
Çeyrek Bilet: 7,5 TL
Özel Çekilişlerde:
Tam Bilet: 50 TL
Yarım Bilet: 25 TL
Çeyrek Bilet: 12,5 TL
Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir.
Peki, çekilişler ne zaman?
|Normal Çekilişler: Her Ayın 9, 19, 29’u
|Özel Çekilişler: 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim
|Yeni Yıl Çekilişi: 31 Aralık
Ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.
YORUMLAR