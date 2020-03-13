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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildiğini açıkladı.

Bakan Turhan yaptığı açıklamada, "3 Şubat tarihinden itibaren Çin ile 23 Şubat'tan itibaren İran ile 29 Şubat'tan itibaren Güney Kore ve İtalya'ya uçuş yasağı getirilmiştir. Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’ya yapılan seferler cumartesi sabah 08.00’en itibaren 17 nisan tarihine kadar durduracaktır.

THY GENEL MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçuş yasakları ile ilgili olarak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Korona sebebi ile 9 Avrupa ülkesi ile 17 Nisan'a kadar seferler durduruldu. Bu ülkelere biletli yolcularımız hiç endişe etmesinler. THY olarak yolcularımıza en iyi şekilde bilet iade, değişiklik hizmeti vereceğiz. Oluşabilecek yoğunluk sebebi ile lütfen endişe etmeyiniz" dedi.

— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) March 13, 2020

Koronavirüse karşı alınan önemler kapsamında açıklamalarda bulunan Bakan Turhan uçuş yasağı ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

3 Şubat tarihinden itibaren Çin ile 23 Şubat'tan itibaren İran ile 29 Şubat'tan itibaren Güney KORE ve İtalya'ya uçuş yasağı getirilmişti. Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’ya yapılan seferler cumartesi sabah 08.00’en itibaren 17 nisan tarihine kadar durdurdu.