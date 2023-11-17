9 çocuğa sahip 30 yaşındaki fenomen günlük hayatlarını paylaşarak sosyal medyada ilgi çekiyor

Chloe ve eşi Rohan'ın 9 çocuğu var ve Şubat 2024'te aileye bir bebek daha eklenecek.

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Ailenin Youtube'da bir kanalı var günlük hallerini hem buradan hem de Instagram hesaplarından paylaşıyorlar. Genç kadın ilk kez 19 yaşında anne oldu; üç bebekten sonra üçüz ve beş yıl aradan sonra da ikiz çocuklarını kucağına aldı. Ardından dokuzuncu çocuğunu kucağına alan çift şimdi 10. bebek için gün sayıyor.