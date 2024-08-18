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        Haberler Gündem Güncel 9 çocuk babası plajda kadınları görüntülerken yakalandı | Son dakika haberleri

        9 çocuk babası plajda kadınları görüntülerken yakalandı

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde plajda denize giren kadınların cep telefonu ile görüntü ve fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Kadınların tepki gösterdiği evli ve 9 çocuk babası olduğu öğrenilen kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 14:10 Güncelleme: 18.08.2024 - 14:11
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        Şarköy’ün Cumhuriyet Mahallesi’ndeki mavi bayraklı plajda kadınlar, E.K.'nin kendilerini kumsalda güneşlenirken ve denize girip çıkarken cep telefonu ile görüntü ve fotoğraflarını çektiğini fark etti.

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        Kadınlar, tepki gösterdiği E.K.'yi tartaklayıp, elindeki cep telefonuna el koyarak emniyete ihbarda bulundu.

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        Kadınlar, gelen polis ekiplerine E.K.'nin el koydukları telefonunu teslim edip, şikayetçi oldu.

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        Gözaltına alınan ve polis merkezine götürülen E.K.'nin telefonunda yapılan incelemede kadınların çekilmiş yakın plan fotoğraf ve görüntüleri bulundu.

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        Kadınlardan S.Ö., tanımadığı E.K.'nin kendisini cep telefonu ile izinsiz görüntü ve fotoğraflarını çektiğini belirterek, şikayetçi oldu

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        GEMİLERİ ÇEKİYORDUM SAVUNMASI

        İlçede inşaatlarda çalışan evli ve 9 çocuk babası E.K. ise ifadesinde, hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini belirterek, kadınları değil, denizdeki gemileri çektiğini söylediği öğrenildi.

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        E.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        #Tekirdağ Şarköy
        #sapık
        #plaj
        #kadınları çeken baba
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