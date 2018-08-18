9 günlük bayram tatili başladı. İstanbul'a bugün çok sayıda kişinin tatil için yola çıkması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte saat 17.30'da yoğunluk yüzde 47'e ulaştı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki son durum havadan fotoğraflandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile TEM Bağcılar mevkiinde ise trafik akıcı ilerliyor.

ATATÜRK HAVALİMANI’NDA KURBAN BAYRAMI TATİLİ YOĞUNLUĞU

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte tatilini yurtdışı ve yurt içinde geçirmek isteyen yolcular, Atatürk Havalimanı'na akın etti. Yoğunluk nedeniyle başta Atatürk Havalimanı İç ve Dış Hatlar Gidiş Terminal girişlerinde, check-in kontuarları önünde ve Pasaport kontrol bankolarında uzun kuyruklar oluştu. Görevliler yolcu işlemlerini hızlandırmak için yoğun çaba harcadı. Bayram tatili yoğunluğu nedeniyle havayolları yetkilileri, yolcularının uçuş saatinden en az 3 saat kala havalimanlarında olması konusunda uyarıda bulundu.

KARAYOLLARI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU BAŞLADI

Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar bu akşam saatlerinde İstanbul'dan Ankara istikametine doğru trafikte belirli aralıklarla yoğunluk oluşturdu. İzmit Hatipköy geçişinde yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle, trafik bu bölgede zaman zaman durma noktasına geldi. Sıcaktan bunalan ve yoğunluktan yorulan sürücüler dinlenme tesislerine akın etti.

TEM Otoyolu'nda bir dinlenme tesisinin müdürü olan Atilla Kesim, "Bayram yoğunluğu başladı. Normal günlerimizden biraz daha fazla yoğunluk yaşanıyor. Ticari olarak işlerimize de yansıyor. Mesai saati bitiyor ve tatil başlıyor. Yarın ile Pazar ve Pazartesi günü daha da yoğunluk bekliyoruz. Otoyoldaki esnafımızın işleri daha da yoğun olacak. Zaten bekliyorduk bizde hazırlığımızı yaptık" diye konuştu.

19 FERİBOT SEFER YAPIYOR

İstanbul'dan yola çıkıp Yalova, Bursa ve İzmir yönüne gitmek isteyen ve İzmit Körfezi'ni dolaşmak istemeyen sürücüler Osmangazi Köprüsü ve Gebze Eskihisar-Yalova Topçular arasında sefer yapan feribotları kullanıyor. Ek seferlerle birlikte 19 feribot bayram boyunca karşılıklı olarak sefer yapacak. Şu an itibarıyla feribot iskelelerinde hafif yoğunluk yaşanmasına rağmen her 5 dakikada bir feribotun kalkış yaptığı öğrenildi.

BANDIRMA'DA BAYRAM TATİLİ YOĞUNLUĞU BAŞLADI

İstanbul'da yaşayan ve Kurban Bayramı nedeniyle Balekisir'in sahil ilçeleri ile Ege'ye gitmek isteyen tatilciler, feribot ve deniz otobüsü ile geldikleri Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki limanda yoğunluğa neden oldu. Tatilciler araçları ve bekleyen yolcu otobüsleri ile tatil yapacakları yere giderken yaşanan yoğunluğu dikkate alan İDO, İstanbul- Bandırma arasındaki sefer sayısını bayram nedeniyle itibaren artırdı. İDO, normalde 4 olan feribot sayısını 6'ya yükseltirken ek olarak iki deniz otobüsü seferi koydu. İDO'nun bugün ve yarın toplamda 2 bin 200 araç ve 10 bin 900 yolcu taşıması bekleniyor.

Bayram öncesi İstanbul'dan gelecek yolcuları bayram sonrası ise dönüşü dikkate alan İDO koyuduğu ek seferler ile sabah saat 07.00 ile saat 03.00 aralarında yolcu taşıyacak.

BOLU DAĞI TÜNELLERİNDE BAYRAM YOĞUNLUĞU BAŞLADI

9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde yada tatil yörelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, mesai bitimi ile birlikte yola çıktı. TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde yoğunluk yaşanırken, trafiğin akışında sorun oluşmadı. Araç yoğunluğuna sağanak yağış da eklenince Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerindeki tedbirlerini arttırdı. Polis ekipleri devriye görevinde bulundu. Gece saatlerinde yoğunluğun artması bekleniyor.

YOLA ÇIKACAK SÜRÜCÜLERE UYARILAR

Kurban Bayramı tatilinde yola çıkacak sürücülere uzmanlar uyarılarda bulundu.

"KAZALARIN YÜZDE 90 SÜRÜCÜ KAYNAKLI"

Türkiye Makine ve Mühendisler Odaları Birliği'ne bağlı Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Battal Kılıç, özellikle uzun yola çıkacak sürücülerin yolculuk öncesi yapması gerekenleri anlattı. Araçların periyodik kontrollerinin yapılmasına dikkat çeken Kılıç, "Sürücülerin bayram tatilinde yola çıkmadan mümkünse 1 hafta önceden araçların bakımlarını yaptırmaları gerekiyor. Araç bakımından kastımız, aracın çalışan tüm aksamının kontrolü. Özellikle ön takım kontrolünün yapılması lazım. Fren sistemi bu kapsamda çok önemli. Buranın özellikle kontrol edilmesi lazım. Kampananın ve lastiklerin kontrolü de önemli. Yıpranmış lastikle yola çıkmamak lazım. Lastiklerin her birinin kontrolleri yapılmış olması gerekir. Özellikle uzun yola çıkacak sürücülerin, dinlenmiş olmaları uykularını almış olmaları gerekir. Çünkü trafikte yaşanan kazaların yüzde 90'ı sürücü kaynaklıdır. Tabi sürücü hataları içinde bir sürü neden var. Hatalı sollama, iki araç arasındaki takip mesafesini koruyamama, yorgun olma, uyku hali bütün bunlar kazalara neden olan şeyler. Emniyet kemerinin de yolculuk boyunca takılı olması gerekiyor. Sürücülerin dinlenerek araçlarının bakımlarını önceden yapması gibi durumlar, trafik kazalarını en asgariye indirecek nedenlerdir. Bu hususta sürücülerin özellikle bayramlar gibi trafiğin yoğun olduğu zamanlarda tüm bunlara dikkat etmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"5 SAATTEN FAZLA ARAÇ KULLANMAYIN"

Bayram tatillerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle birçok otobüs firmasının ek sefer yaptığını belirten Kılıç, "Ek seferler nedeniyle de trafiğe çıkan araçların kontrollerinin daha dikkatli yapılması lazım. Çünkü, talep üzerine acil olarak yol çıkıyorlar, sürücülerinin dinlenip dinlenmediği, aracın bakımının yapılıp yapılmadığı, kullandığı yakıta kadar kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü geçen yıllarda yaşadığımız ve 10 numara yağ dediğimiz ve kullanılan yakıtın kesinlikle araçlarda kullanılmasının engellenmesi gerekiyor. Çünkü çalışma sırasında kısa sürede alev aldığını görüyoruz. Bunların mutlaka engellenmesi gerekiyor. Periyodik kontrollerinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle binek araçlardaki LPG'li araçların, kontrolü çok önemli. LPG'li araçlardaki sızdırmazlık raporu serbest bırakıldı. Artık bunlar ağır kusur olarak geçmiyor. Dolayısı ile kontrollerden çok rahatlıkla geçebiliyorlar. LPG'li araçlar, kaza anında en fazla, alev alan, kısa sürede alev topuna dönüşen bir şekilde yanabiliyorlar. Bunun hasarı sonucu ölüm oranlarının da daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bir sürücünün 5 saatten fazla araç kullanmaması gerekiyor. 2 - 3 saate bir mola vermesi gerekiyor. Aksi halde bu yorgunluk kazalara neden olabiliyor.

KARAYOLU TRAFİK VE YOL GÜVENLİĞİ DERNEĞİ'NDEN UYARI

Bir uyarı da Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği'nden geldi. Derneğin Bilim Kurulu tarafından hazırlanan önlemler ise şöyle sıralandı:

-Bayramda Gündüz araç kullanılmasına özen gösterilmelidir.

-Yola çıkarken ağır yemekler yenmemeli,sulu gıdalar, meyve ve salatalar tercih edilmelidir.

-Araç kullanırken bir şeyler atıştırmamalı, yola çıkarken ve mola yerlerinde uyku getirecek ayran veya yoğurt alınmamalıdır. Molalarda çay, kahve ve limonata tercih edilmelidir.

-200 /250 km de bir veya en fazla 3 saat araç sürüşü sonrası, kesinlikle dinlenme ve ihtiyaç molası verilmelidir.

-Sürücü rahat edeceği keten ve pamuklu, vücudu sıkmayan yapışmayan terletmeyen gömlek şort gibi giysileri tercih etmelidir. Terlik giyilmemeli, fren ve debriyaj da sorun olmayacak spor ayakkabı tercih edilmelidir.

-Sürücüler kullandıkları ilaçların uyku getirme ve konsantrasyon bozma özellikleri olup olmadığını incelenmelidir.

-10 yaşından küçük çocuklarınızı mutlaka arka koltuğa oturtunuz ve emniyet kemerlerini bağlayınız. Çocuklar için mutlaka oto koltuğu kullanınız.

-Sürücü ve ön koltukta oturanlar dahil mutlaka emniyet kemerini takınız ve diğer yolcular da dahil olmak üzere cep telefonu kullanmayınız.

-Takip mesafeniz hızınızın yarısı kadar olmalıdır. 100 km hızda , öndeki araç ile 50 m mesafe bırakmalısınız.

-Bölünmüş yollarda (duble yol) hız sınırları otomobiller için azami 110 km/h, yerleşim yerlerinden geçerken hız sınırınız azami 50 km/h olmasına dikkat ediniz

-Bayram tatiline giderken araç bakımları yapılmalı,lastik basınçları kontrol edilmeli,Yolcu ve yük miktarı araç ruhsatındaki değerleri geçmemeli, emniyet kemeri mutlaka takılmalı, bagajdaki yük sabitlenmelidir.

Bayram öncesi İstanbul'dan gelecek yolcuları bayram sonrası ise dönüşü dikkate alan İDO koyuduğu ek seferler ile sabah saat 07.00 ile saat 03.00 aralarında yolcu taşıyacak.

BOLU DAĞI TÜNELLERİNDE BAYRAM YOĞUNLUĞU BAŞLADI

9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde yada tatil yörelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, mesai bitimi ile birlikte yola çıktı. TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde yoğunluk yaşanırken, trafiğin akışında sorun oluşmadı. Araç yoğunluğuna sağanak yağış da eklenince Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerindeki tedbirlerini arttırdı. Polis ekipleri devriye görevinde bulundu. Gece saatlerinde yoğunluğun artması bekleniyor.

YOLA ÇIKACAK SÜRÜCÜLERE UYARILAR

Kurban Bayramı tatilinde yola çıkacak sürücülere uzmanlar uyarılarda bulundu.

"KAZALARIN YÜZDE 90 SÜRÜCÜ KAYNAKLI"

Türkiye Makine ve Mühendisler Odaları Birliği'ne bağlı Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Battal Kılıç, özellikle uzun yola çıkacak sürücülerin yolculuk öncesi yapması gerekenleri anlattı. Araçların periyodik kontrollerinin yapılmasına dikkat çeken Kılıç, "Sürücülerin bayram tatilinde yola çıkmadan mümkünse 1 hafta önceden araçların bakımlarını yaptırmaları gerekiyor. Araç bakımından kastımız, aracın çalışan tüm aksamının kontrolü. Özellikle ön takım kontrolünün yapılması lazım. Fren sistemi bu kapsamda çok önemli. Buranın özellikle kontrol edilmesi lazım. Kampananın ve lastiklerin kontrolü de önemli. Yıpranmış lastikle yola çıkmamak lazım. Lastiklerin her birinin kontrolleri yapılmış olması gerekir. Özellikle uzun yola çıkacak sürücülerin, dinlenmiş olmaları uykularını almış olmaları gerekir. Çünkü trafikte yaşanan kazaların yüzde 90'ı sürücü kaynaklıdır. Tabi sürücü hataları içinde bir sürü neden var. Hatalı sollama, iki araç arasındaki takip mesafesini koruyamama, yorgun olma, uyku hali bütün bunlar kazalara neden olan şeyler. Emniyet kemerinin de yolculuk boyunca takılı olması gerekiyor. Sürücülerin dinlenerek araçlarının bakımlarını önceden yapması gibi durumlar, trafik kazalarını en asgariye indirecek nedenlerdir. Bu hususta sürücülerin özellikle bayramlar gibi trafiğin yoğun olduğu zamanlarda tüm bunlara dikkat etmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"5 SAATTEN FAZLA ARAÇ KULLANMAYIN"

Bayram tatillerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle birçok otobüs firmasının ek sefer yaptığını belirten Kılıç, "Ek seferler nedeniyle de trafiğe çıkan araçların kontrollerinin daha dikkatli yapılması lazım. Çünkü, talep üzerine acil olarak yol çıkıyorlar, sürücülerinin dinlenip dinlenmediği, aracın bakımının yapılıp yapılmadığı, kullandığı yakıta kadar kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü geçen yıllarda yaşadığımız ve 10 numara yağ dediğimiz ve kullanılan yakıtın kesinlikle araçlarda kullanılmasının engellenmesi gerekiyor. Çünkü çalışma sırasında kısa sürede alev aldığını görüyoruz. Bunların mutlaka engellenmesi gerekiyor. Periyodik kontrollerinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle binek araçlardaki LPG'li araçların, kontrolü çok önemli. LPG'li araçlardaki sızdırmazlık raporu serbest bırakıldı. Artık bunlar ağır kusur olarak geçmiyor. Dolayısı ile kontrollerden çok rahatlıkla geçebiliyorlar. LPG'li araçlar, kaza anında en fazla, alev alan, kısa sürede alev topuna dönüşen bir şekilde yanabiliyorlar. Bunun hasarı sonucu ölüm oranlarının da daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bir sürücünün 5 saatten fazla araç kullanmaması gerekiyor. 2 - 3 saate bir mola vermesi gerekiyor. Aksi halde bu yorgunluk kazalara neden olabiliyor.

KARAYOLU TRAFİK VE YOL GÜVENLİĞİ DERNEĞİ'NDEN UYARI

Bir uyarı da Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği'nden geldi. Derneğin Bilim Kurulu tarafından hazırlanan önlemler ise şöyle sıralandı:

-Bayramda Gündüz araç kullanılmasına özen gösterilmelidir.

-Yola çıkarken ağır yemekler yenmemeli,sulu gıdalar, meyve ve salatalar tercih edilmelidir.

-Araç kullanırken bir şeyler atıştırmamalı, yola çıkarken ve mola yerlerinde uyku getirecek ayran veya yoğurt alınmamalıdır. Molalarda çay, kahve ve limonata tercih edilmelidir.

-200 /250 km de bir veya en fazla 3 saat araç sürüşü sonrası, kesinlikle dinlenme ve ihtiyaç molası verilmelidir.

-Sürücü rahat edeceği keten ve pamuklu, vücudu sıkmayan yapışmayan terletmeyen gömlek şort gibi giysileri tercih etmelidir. Terlik giyilmemeli, fren ve debriyaj da sorun olmayacak spor ayakkabı tercih edilmelidir.

-Sürücüler kullandıkları ilaçların uyku getirme ve konsantrasyon bozma özellikleri olup olmadığını incelenmelidir.

-10 yaşından küçük çocuklarınızı mutlaka arka koltuğa oturtunuz ve emniyet kemerlerini bağlayınız. Çocuklar için mutlaka oto koltuğu kullanınız.

-Sürücü ve ön koltukta oturanlar dahil mutlaka emniyet kemerini takınız ve diğer yolcular da dahil olmak üzere cep telefonu kullanmayınız.

-Takip mesafeniz hızınızın yarısı kadar olmalıdır. 100 km hızda , öndeki araç ile 50 m mesafe bırakmalısınız.

-Bölünmüş yollarda (duble yol) hız sınırları otomobiller için azami 110 km/h, yerleşim yerlerinden geçerken hız sınırınız azami 50 km/h olmasına dikkat ediniz

-Bayram tatiline giderken araç bakımları yapılmalı,lastik basınçları kontrol edilmeli,Yolcu ve yük miktarı araç ruhsatındaki değerleri geçmemeli, emniyet kemeri mutlaka takılmalı, bagajdaki yük sabitlenmelidir.

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