        Haberler Bilgi Magazin 9 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Dün en çok hangi yapım izlendi, ABC1, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?

        9 Mart 2026 reyting sonuçları bekleniyor! ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi?

        Pazartesi günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı türde program, dizi, yarışma ve film yayınlandı. Bu yapımlardan bazıları ABC1, AB ve Total sıralamasında zirveye yerleşirken, bazıları ilk 10'da kendisine yer bulamadı. Seyrettikleri yapımların izlenme oranlarını merak edenler ise ''Dün en çok ne izlendi, ABC1, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 9 Mart 2026 reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2026 - 08:08 Güncelleme:
        1

        Her gün kanallarda birçok program, dizi, film, yarışma yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları ABC1, AB ve Total sıralamasında kendisine yer buluyor. Severek izledikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ‘’Dün en çok ne izlendi?’’ sorusunu yönelterek 9 Mart 2026 reyting sonuçları verilerine ulaşmaya çalışıyor. İşte 9 Mart 2026 Pazartesi gününün ABC1, AB ve Total sıralaması...

        2

        9 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        9 Mart Pazartesi akşamı Kanal D’de Uzak Şehir ve TRT 1’de Cennetin Çocukları dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.

        ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmaları ekranlara geldi.

        Show TV’de İntikam filmi sinemaseverlerle buluşurken, Star TV’de Çok Güzel Hareketler 2 ve NOW’da Doktor: Başka Hayatta yapımları yayınlandı.

        Ancak 9 Mart 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralama tablosu saat 10.00’dan sonra paylaşılacak olup haberimize eklenecektir.

        3

        9 MART 2026 PAZARTESİ ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        4

        9 MART 2026 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        9 MART 2026 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
