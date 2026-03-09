Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin 9 Mart 2026 TV yayın akışı: Bu akşam TV’de hangi diziler, filmler ve programlar var? TRT 1, ATV, Kanal D, NOW, TV8, Show TV, Star TV yayın akışı

        Bu akşam televizyonda neler var? 9 Mart 2026 Pazartesi TV yayın akışı

        Televizyon karşısına geçecek olan izleyiciler kanalların yayın akışlarını araştırmaya başladı. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek program, dizi, film ve yarışma gibi içerikler merak konusu oldu. Peki, 9 Mart 2026 TV yayın akışı ile bu akşam televizyonda neler var, hangi yapımlar yayınlanacak? İşte 9 Mart Pazartesi TRT 1, ATV, Kanal D, NOW, Show TV, TV8 ve Star TV yayın akışı...

        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 15:00
        1

        9 Mart Pazartesi TRT 1, ATV, Kanal D, NOW, Show TV, TV8 ve Star TV yayın akışı belli oldu. Bugün televizyon kanallarında birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşacak. Akşam kuşağında yarışma programlarından dizilere, filmlerden eğlence programlarına kadar birçok içerik yayınlanacak. TV8’de Survivor, Kanal D’de Uzak Şehir ve Star TV’de Çok Güzel Hareketler 2 ekrana gelecek. İşte 9 Mart 2026 TV yayın akışı…

        2

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06.53 – İstiklal Marşı

        06.55 – Kalk Gidelim

        08.55 – Adını Sen Koy

        10.00 – Kur’an’ın Mesajı

        10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse

        13.20 – Seksenler

        14.15 – Vefa Sultan

        15.30 – Kur’an’ın Mesajı

        16.00 – Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

        17.45 – Ramazan Sevinci

        19.25 – Ana Haber

        19.55 – İddiaların Aksine

        20.00 – Cennetin Çocukları

        00.15 – Vefa Sultan

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        06.20 – Zembilli

        08.00 – Kahvaltı Haberleri

        10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13.00 – ATV Gün Ortası

        14.00 – Mutfak Bahane

        16.00 – Esra Erol’da

        18.40 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

        19.40 – ATV Ana Haber

        20.00 – Kim Milyoner Olmak İster?

        00.20 – Kuruluş Orhan

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 – İkizler Memo-Can

        09.00 – Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 – Yaprak Dökümü

        13.15 – Arda’nın Ramazan Mutfağı

        14.00 – Gelinim Mutfakta

        16.45 – Arka Sokaklar

        18.00 – Bir Ramazan Akşamı

        19.00 – Kanal D Ana Haber

        20.00 – Uzak Şehir

        00.15 – Güller ve Günahlar

        5

        NOW YAYIN AKIŞI

        07.30 – İlk Bakış

        08.00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 – Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

        13.20 – En Hamarat Benim

        16.30 – Doktor: Başka Hayatta

        17.50 – Refika’yla Özlediğimiz Ramazanlar

        19.00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20.00 – Doktor: Başka Hayatta

        23.00 – Kıskanmak

        6

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08.00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        10.45 – Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası

        12.30 – Gelin Evi

        15.00 – Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18.45 – Show Ana Haber

        20.00 – İntikam

        22.15 – Belalı Tanık

        00.30 – Bekir Köse İle Ramazan Geceleri

        7

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 – Sefirin Kızı

        09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen

        17.15 – Pelin ve Tahsin Mutfakta

        18.15 – Erkenci Kuş

        19.00 – Star Haber

        20.00 – Çok Güzel Hareketler 2

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06.00 – Dizi

        07.15 – Ebru ile 8’de Sağlık

        09.00 – Gel Konuşalım

        12.30 – Zahide Yetiş’le Tadımız Kaçmasın

        16.00 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026

        00.15 – Survivor Ekstra

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
