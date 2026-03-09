Bu akşam televizyonda neler var? 9 Mart 2026 Pazartesi TV yayın akışı
9 Mart 2026 TV yayın akışı ile bu akşam televizyonda neler var, hangi yapımlar yayınlanacak? İşte 9 Mart Pazartesi TRT 1, ATV, Kanal D, NOW, Show TV, TV8 ve Star TV yayın akışı...
9 Mart Pazartesi TRT 1, ATV, Kanal D, NOW, Show TV, TV8 ve Star TV yayın akışı belli oldu. Bugün televizyon kanallarında birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşacak. Akşam kuşağında yarışma programlarından dizilere, filmlerden eğlence programlarına kadar birçok içerik yayınlanacak. TV8’de Survivor, Kanal D’de Uzak Şehir ve Star TV’de Çok Güzel Hareketler 2 ekrana gelecek. İşte 9 Mart 2026 TV yayın akışı…
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.53 – İstiklal Marşı
06.55 – Kalk Gidelim
08.55 – Adını Sen Koy
10.00 – Kur’an’ın Mesajı
10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
13.20 – Seksenler
14.15 – Vefa Sultan
15.30 – Kur’an’ın Mesajı
16.00 – Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
17.45 – Ramazan Sevinci
19.25 – Ana Haber
19.55 – İddiaların Aksine
20.00 – Cennetin Çocukları
00.15 – Vefa Sultan
ATV YAYIN AKIŞI
06.20 – Zembilli
08.00 – Kahvaltı Haberleri
10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 – ATV Gün Ortası
14.00 – Mutfak Bahane
16.00 – Esra Erol’da
18.40 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19.40 – ATV Ana Haber
20.00 – Kim Milyoner Olmak İster?
00.20 – Kuruluş Orhan
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 – İkizler Memo-Can
09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
11.00 – Yaprak Dökümü
13.15 – Arda’nın Ramazan Mutfağı
14.00 – Gelinim Mutfakta
16.45 – Arka Sokaklar
18.00 – Bir Ramazan Akşamı
19.00 – Kanal D Ana Haber
20.00 – Uzak Şehir
00.15 – Güller ve Günahlar
NOW YAYIN AKIŞI
07.30 – İlk Bakış
08.00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 – Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13.20 – En Hamarat Benim
16.30 – Doktor: Başka Hayatta
17.50 – Refika’yla Özlediğimiz Ramazanlar
19.00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 – Doktor: Başka Hayatta
23.00 – Kıskanmak
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10.45 – Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası
12.30 – Gelin Evi
15.00 – Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 – Show Ana Haber
20.00 – İntikam
22.15 – Belalı Tanık
00.30 – Bekir Köse İle Ramazan Geceleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 – Sefirin Kızı
09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 – Pelin ve Tahsin Mutfakta
18.15 – Erkenci Kuş
19.00 – Star Haber
20.00 – Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI
06.00 – Dizi
07.15 – Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 – Gel Konuşalım
12.30 – Zahide Yetiş’le Tadımız Kaçmasın
16.00 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026
00.15 – Survivor Ekstra
