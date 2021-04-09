Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümünde haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Sunuculuğunu ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın yaptığı Gelinim Mutfakta'da gelinler 5 altın bilezik için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda etti. İşte 9 Nisan Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

9 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 9 Nisan 2021'de yayınlanan son bölümünde elenen yarışmacı henüz belli olmadı.

9 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI

Gelinim Mutfakta'da haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi olan isim henüz belli değil. Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının da sahibi olan gelin belli olur olmaz haberimizde yer alacak.