9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi? 9. Yargı Paketi taslağı ve maddeleri
9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Son olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, milletvekillerinin taslak üzerindeki değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından düzenlemenin teklife dönüşeceğini açıklamıştı.9. yargı paketi teklifinin TBMM'den geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Peki 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi? İşte 9. Yargı Paketi taslağı ve maddeleri hakkına detaylar
9. Yargı paketi son dakika gelişmeleri ile takip konusu oluyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen 9. Yargı Paketi ile ilgili Bakan Tunç'un açıklamaları bulunuyor. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, 11 Temmuz Perşembe günü komisyonda görüşüleceğini bildirdi. İşte, 9. Yargı paketi son durum
9.YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenen 9. Yargı Paketinde pek çok içerik yer alıyor. 9. Yargı Paketi'nin çıkacağı tarih henüz belli olmadı.
9.YARGI PAKETİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
Geçici maddeyle 39 maddeden oluşan 9. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, 11 Temmuz Perşembe günü komisyonda görüşüleceğini bildirdi.
9.YARGI PAKETİ KONULARI
Adalet Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplanacak. Komisyon, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.
Teklife göre, sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.
Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek. Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.
Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek.
Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alacak. Kadın evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilecek. Kadının soyadı, kendi soyadı ile önceki kocasının soyadından oluşuyorsa kadın bu soyadlarından sadece birisini evleneceği kocasının soyadının önünde kullanabilecek.