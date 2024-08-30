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        Haberler Bilgi Yaşam 9. Yargı paketi son durum: 9. Yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak, maddeleri neler, ceza indirimi ve af var mı?

        9. Yargı paketi son durum: 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, ceza indirimi ve af var mı?

        9. Yargı paketi son dakika gelişmeleri ile merak ediliyor. En son 39 maddelik 9. Yargı Paketi son durum açıklamasını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yapmıştı. Bilindiği üzere düzenleme Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak. Peki Peki 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, son durum ne, maddeleri neler? İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 15:11 Güncelleme: 30.08.2024 - 15:11
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        Denetimli serbestlik, 4'lü ceza indirimi ve infaz düzenlemesi gibi başlıklarla araştırılan 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile ceza indirimi beklentisi yeni yargı paketi detayları merak konusu haline getiriyor. Yeni yargı paketinin Resmi Gazete'de yayımlanması beklenirken en son açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Peki 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak, maddeleri neler, ceza indirimi ve af var mı? İşte detaylar

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        9.YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Yargı paketinden bahseden Adalet Bakanı Tunç, 9. Yargı Paketi'nin Ekim ayına kaldığını belirterek, "Ekim ayında ilk işlerden biri olacak. 9. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler var. Arabuluculuk sistemini daha da etkinleştirmeye yönelik, tecrübeli hukukçuların arabulucu olabilmesine yönelik düzenlemeler vardı. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini önemsiyoruz." dedi.

        BAKAN TUNÇ: TÜRKİYE YÜZYILI'NI ADALETİN YÜZYILI YAPMAK İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen 39 maddelik 9. Yargı Paketi'nin TBMM Genel Kurulunda uzlaşı içerisinde kabul edileceğine inandığını bildirdi.

        Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9. Yargı Paketi'nin TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildiğini anımsatarak, önümüzdeki günlerde de TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini bildirdi.

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        9.YARGI PAKETİNİN UZLAŞI İÇERİSİNDE KABUL EDİLECEĞİNE İNANIYORUM

        Adalet Bakanı Tunç, kanun teklifinin adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma, yargısal süreçleri hızlandırma, suçla etkin mücadele sağlama, ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendirme, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama, aile kurumunu güçlendirme, hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişletme gibi önemli düzenlemeleri içerdiğini kaydetti.

        Kanun teklifinin 39 maddeden oluştuğunu aktaran Tunç, "20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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        9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

        Soyadı düzenlemesi yapılacak

        Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak.

        İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.

        Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.

        Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.

        Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.

        Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.

        Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.

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