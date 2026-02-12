90'lı ve 2000'li yıllarda çocuk olmak bu listeyi ezbere bilmek demek! Hafızalardan silinmeyen 30 unutulmaz çizgi film!

SINDY

Barbie’nin daha gerçekçi ve Avrupai alternatifi olarak bilinen Sindy, moda odaklı ama daha sade bir karakter çizgisi sunuyordu. Özellikle 90’larda büyüyen çocuklar için Sindy, sadece bir oyuncak değil; günlük hayata daha yakın bir rol modeldi.