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        Haberler Sağlık 96 bin kişi başvurdu! Bakan Memişoğlu açıkladı

        96 bin kişi başvurdu! Bakan Memişoğlu açıkladı

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2026'nın ilk 4 ayında sağlıklı hayat merkezlerine 96 bini aşkın başvuru yapıldığını, aile sağlığı merkezlerinde gerçekleştirilen 158 milyondan fazla tarama ile kronik hastalıkların yönetiminde proaktif bir süreç başlatıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 18:55 Güncelleme:
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        96 bin kişi başvurdu!

        Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, birinci basamak sağlık hizmetlerinde, "hastalanmadan önce sağlığımızı korumak" vizyonuyla çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

        Bu kapsamda 8 bin 350 aile sağlığı merkezi, 973 toplum sağlığı merkezi ve 348 sağlıklı hayat merkezi ile Türkiye'nin dört bir yanını kapsayan güçlü bir hizmet ağı oluşturduklarını vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:

        "Sağlıklı hayat merkezlerimizde, beslenme danışmanlığından fiziksel aktivite programlarına, kanser taramalarından psikososyal desteğe kadar 17 farklı alanda hizmet veriyoruz. 2026'nın ilk 4 ayında, sağlıklı hayat merkezlerimize 96 bini aşkın başvuru gerçekleşti. Aile sağlığı merkezlerinde gerçekleştirdiğimiz 158 milyondan fazla tarama ile kronik hastalıkların yönetiminde proaktif bir süreç başlattık."

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        Memişoğlu, 10,6 milyon vatandaşın obezite, diyabet ve hipertansiyon gibi risklerini erken aşamada tespit edip gerekli tedavi ve takip süreçlerini planladıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, koruyan, geliştiren ve üreten sağlık vizyonumuzla 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Bu süreçte, başta ülkemizin dört bir yanında özveriyle hizmet veren 31 bin aile hekimimize ve sağlık ordumuzun her bir çalışanına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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