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Haberler Kısayol Aile A ile Başlayan Erkek İsimleri: A Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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A ile başlayan erkek isimleri: A harfi ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Anne-baba adayları, dünyaya gelecek çocuklarına anlamlı ve güzel bir isim bulmak için erkenden araştırma yapmaya başlamaktadır. İsmin anlamı, derinliği ve eşine az rastlanır olması, günümüzde en çok dikkat edilen unsurlar olmaktadır. Erkek bebek isimleri, geniş ve kapsamlı pek çok alternatife sahiptir. İsmin enerjisi, hissettirdiği duygu ve anlamın bir bütün olması, ailelerin isim konusunda karar aşamasını etkilemektedir. A ile başlayan erkek isimleri, son zamanlarda internet üzerinden en çok aranan konular arasındadır. Eğer A harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamlarını merak ediyorsanız sizler için derlediğimiz içeriğe göz atabilir, çok bilinmeyen erkek isimlerini inceleyebilirsiniz.

A ile Başlayan Erkek İsimleri: A Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
HABERTURK.COM

A ile Başlayan Erkek İsimleri

Anne ve baba olmanın yarattığı heyecan, insanı ilk olarak isim konusuna yönlendiriyor. Ebeveynler, çocukları için isim seçerken, çok fazla bilinmeyen ve henüz keşfedilmemiş isimlere öncelik tanıyor. A harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları için pek çok öneriyi sizler için sıraladık.

A Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

  • Abadın: Ezelden beri, ebedi.
  • Abakay / Abakan: Eski Türk isimlerindendir. Bir Türk boyunun adıdır.
  • Abat: Mutlu olan, neşeli
  • Abay: Hüner sahibi
  • Abdulhamit: Övülmüş Allah’ın kulu, Hamd olunan
  • Abdulkadir: Güçlü, sözü geçen kişi
  • Abdülaziz: Allah’ın en değerli kulu, izzetli ve şerefli, büyük olan
  • Aber: Hz. Nuh Peygamberin torunu
  • Abgun: Mavi gök, parlak
  • Abıd: Din kurallarına uygun yaşayan kişi, dindar
  • Abir: Güzel kokulu
  • Aborkar: Tutumlu kişi
  • Acabey: Güçlü
  • Acar: Elinden her iş gelen, becerikli kişi
  • Acaralp: Cesaretli, yiğit
  • Acatay: Güçlü tay
  • Acun: Dünya
  • Acunalp: Adını dünyaya duyurmuş yiğit
  • Ada: Göl ya da deniz ile çevrili kara parçası
  • Adal: Ün kazanan, adı duyulan
  • Adar: Olgunluk, omuzdaş. Uygur metinlerinde geçen Türk adı.
  • Adın: Yabancı, el
  • Adil: Adaletli kişi
  • Adilhan: Doğruluğu ilke edinmiş hükümdar
  • Adin: Cennet
  • Adsay: Moğol hükümdarının adı
  • Afer: Beyaz
  • Afra: Ayın 13. gecesi, beyaz toprak
  • Afşin: Savaşlarda komutanların giydiği giysi, silah, zırh
  • Ager: Tertemiz, doğru yolda olan kişi
  • Ahen: Demir sertliğinde olan
  • Ahi: Eli açık kişi, dost canlısı
  • Ahlas: İyi kalpli, halis kişi
  • Ahmed: Övülmüş olan (Türkiye’de en çok kullanılan erkek isimleri arasındadır.)
  • Ahter: Gökteki yıldız
  • Ahves: Yiğitliği ile bilinen cesur kişi
  • Aka: Ağa, saygı duyulan
  • Akalp: Doğru yolda ilerleyen ve dürüstlüğü ile tanınan kişi
  • Akan: Akıp giden
  • Akartuna: Tuna gibi akıp giden
  • Akartürk: Akıp giden Türk
  • Akata: Namuslu ve temiz ata
  • Akay: Dolunay
  • Akbatu: Yiğitliği ile tanınan erkek
  • Akbatur: Yiğitliği ile tanınan erkek
  • Akbora: Ak (beyaz) fırtına
  • Akburç: Beyaz renkli kale burcu
  • Akçakıl: Akarsu kıyılarında bulunan beyaz çakıl tanesi
  • Akçar: Temiz ruha sahip kişi
  • Akçay: Berrak veya duru çay
  • Akdeniz: Türkiye’nin güneyinde yer alan deniz
  • Akdil: Güzel konuşan kişi
  • Akdoğu: Beyaz ışıklı doğu
  • Akel: Hayatını doğru ve düzgün yaşayan güvenilir kişi
  • Aker: Dürüst
  • Akın: Tüm zorluklara rağmen engelleri aşan, hızlı hareket eden
  • Akıntan: Tan vakti yapılan akın
  • Akif: İbadet eden, bir şeyde sebat eden
  • Akimaş: Şelale
  • Akkerman: Yüksek burçları bulunan kale
  • Akozan: Duygu yüklü şair, ozan
  • Akşın: Teni ak, beyaz
  • Aktan: Aydınlanan sabah
  • Aktay: Beyaz tay
  • Aktürk: Temiz Türk
  • Ala: Çok renkli
  • Alacan: Renkli kişilik
  • Albora: Kırmızı fırtına gibi
  • Alçin: Kızıl renkli küçük kuş
  • Alen: Ermenice saygın ve başarılı kişi
  • Algan: Fetheden, fetih yapan
  • Algın: Aşık, tutkun
  • Ali: Yüksek, yüce kişi
  • Alican: Yüce can
  • Alişan: Ünlü kişi
  • Alkım: Gökkuşağı
  • Alp: Kahraman, yiğit, gözü pek
  • Alpagut: Tek başına savaşan yiğit
  • Alparslan: Soylu aslan
  • Alpay: Güçlü kişi
  • Alper: Yiğit
  • Alperen: Ermiş yiğit
  • Alpertunga: Türk destanının adı
  • Alpgiray: Kırım hanlarına verilen unvan
  • Altan: Altın
  • Altemur: Kızıl demir
  • Altmay: Altın değerinde
  • Alvin: Soylu dost
  • Alya: Yükseklik, sema
  • Andıç: Hediye
  • Anıl: Bellek, hafıza, amaç
  • Arafat: Mekke’de bulunan tepenin adı
  • Aras: Kalın tüy
  • Arda: İşaret amaçlı dikilen çubuk,
  • Ardıç: Kışın da yapraklarını dökmeyen güzel kokulu ağaç
  • Aren: Kum tanesi
  • Arjen: Volkan alevi
  • Armin: Özgürlükten yana olan, barışçıl kişi
  • Artemis: Doğa ve ay tanrıçası
  • Asaf: Vezir
  • Asil: Soylu
  • Ataber: Selçuklu Devleti’nde şehzade eğiten kişi
  • Atilla: Tanrı’nın kırbacı olarak bilinen hükümdar
  • Aybars: Ay gibi parlak, pars gibi yırtıcı
  • Aytolun: Dolunay

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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