A ile Başlayan Erkek İsimleri
Anne ve baba olmanın yarattığı heyecan, insanı ilk olarak isim konusuna yönlendiriyor. Ebeveynler, çocukları için isim seçerken, çok fazla bilinmeyen ve henüz keşfedilmemiş isimlere öncelik tanıyor. A harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları için pek çok öneriyi sizler için sıraladık.
A Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları
- Abadın: Ezelden beri, ebedi.
- Abakay / Abakan: Eski Türk isimlerindendir. Bir Türk boyunun adıdır.
- Abat: Mutlu olan, neşeli
- Abay: Hüner sahibi
- Abdulhamit: Övülmüş Allah’ın kulu, Hamd olunan
- Abdulkadir: Güçlü, sözü geçen kişi
- Abdülaziz: Allah’ın en değerli kulu, izzetli ve şerefli, büyük olan
- Aber: Hz. Nuh Peygamberin torunu
- Abgun: Mavi gök, parlak
- Abıd: Din kurallarına uygun yaşayan kişi, dindar
- Abir: Güzel kokulu
- Aborkar: Tutumlu kişi
- Acabey: Güçlü
- Acar: Elinden her iş gelen, becerikli kişi
- Acaralp: Cesaretli, yiğit
- Acatay: Güçlü tay
- Acun: Dünya
- Acunalp: Adını dünyaya duyurmuş yiğit
- Ada: Göl ya da deniz ile çevrili kara parçası
- Adal: Ün kazanan, adı duyulan
- Adar: Olgunluk, omuzdaş. Uygur metinlerinde geçen Türk adı.
- Adın: Yabancı, el
- Adil: Adaletli kişi
- Adilhan: Doğruluğu ilke edinmiş hükümdar
- Adin: Cennet
- Adsay: Moğol hükümdarının adı
- Afer: Beyaz
- Afra: Ayın 13. gecesi, beyaz toprak
- Afşin: Savaşlarda komutanların giydiği giysi, silah, zırh
- Ager: Tertemiz, doğru yolda olan kişi
- Ahen: Demir sertliğinde olan
- Ahi: Eli açık kişi, dost canlısı
- Ahlas: İyi kalpli, halis kişi
- Ahmed: Övülmüş olan (Türkiye’de en çok kullanılan erkek isimleri arasındadır.)
- Ahter: Gökteki yıldız
- Ahves: Yiğitliği ile bilinen cesur kişi
- Aka: Ağa, saygı duyulan
- Akalp: Doğru yolda ilerleyen ve dürüstlüğü ile tanınan kişi
- Akan: Akıp giden
- Akartuna: Tuna gibi akıp giden
- Akartürk: Akıp giden Türk
- Akata: Namuslu ve temiz ata
- Akay: Dolunay
- Akbatu: Yiğitliği ile tanınan erkek
- Akbatur: Yiğitliği ile tanınan erkek
- Akbora: Ak (beyaz) fırtına
- Akburç: Beyaz renkli kale burcu
- Akçakıl: Akarsu kıyılarında bulunan beyaz çakıl tanesi
- Akçar: Temiz ruha sahip kişi
- Akçay: Berrak veya duru çay
- Akdeniz: Türkiye’nin güneyinde yer alan deniz
- Akdil: Güzel konuşan kişi
- Akdoğu: Beyaz ışıklı doğu
- Akel: Hayatını doğru ve düzgün yaşayan güvenilir kişi
- Aker: Dürüst
- Akın: Tüm zorluklara rağmen engelleri aşan, hızlı hareket eden
- Akıntan: Tan vakti yapılan akın
- Akif: İbadet eden, bir şeyde sebat eden
- Akimaş: Şelale
- Akkerman: Yüksek burçları bulunan kale
- Akozan: Duygu yüklü şair, ozan
- Akşın: Teni ak, beyaz
- Aktan: Aydınlanan sabah
- Aktay: Beyaz tay
- Aktürk: Temiz Türk
- Ala: Çok renkli
- Alacan: Renkli kişilik
- Albora: Kırmızı fırtına gibi
- Alçin: Kızıl renkli küçük kuş
- Alen: Ermenice saygın ve başarılı kişi
- Algan: Fetheden, fetih yapan
- Algın: Aşık, tutkun
- Ali: Yüksek, yüce kişi
- Alican: Yüce can
- Alişan: Ünlü kişi
- Alkım: Gökkuşağı
- Alp: Kahraman, yiğit, gözü pek
- Alpagut: Tek başına savaşan yiğit
- Alparslan: Soylu aslan
- Alpay: Güçlü kişi
- Alper: Yiğit
- Alperen: Ermiş yiğit
- Alpertunga: Türk destanının adı
- Alpgiray: Kırım hanlarına verilen unvan
- Altan: Altın
- Altemur: Kızıl demir
- Altmay: Altın değerinde
- Alvin: Soylu dost
- Alya: Yükseklik, sema
- Andıç: Hediye
- Anıl: Bellek, hafıza, amaç
- Arafat: Mekke’de bulunan tepenin adı
- Aras: Kalın tüy
- Arda: İşaret amaçlı dikilen çubuk,
- Ardıç: Kışın da yapraklarını dökmeyen güzel kokulu ağaç
- Aren: Kum tanesi
- Arjen: Volkan alevi
- Armin: Özgürlükten yana olan, barışçıl kişi
- Artemis: Doğa ve ay tanrıçası
- Asaf: Vezir
- Asil: Soylu
- Ataber: Selçuklu Devleti’nde şehzade eğiten kişi
- Atilla: Tanrı’nın kırbacı olarak bilinen hükümdar
- Aybars: Ay gibi parlak, pars gibi yırtıcı
- Aytolun: Dolunay
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