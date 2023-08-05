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        Haberler Basketbol Milli Takım A Milli Basketbol Takımı'nda Doğuş Özdemiroğlu şoku! - Basketbol Haberleri

        A Milli Basketbol Takımı'nda Doğuş Özdemiroğlu şoku!

        A Milli Basketbol Takımı ve Anadolu Efes'in yıldız oyun kurucusu Doğuş Özdemiroğlu'nun ön çapraz bağında yırtık tespit edildiği açıklandı. Tecrübeli basketbolcu, uzun süre parkelerden uzak kalacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 23:33
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        Milli Takım'da Doğuş Özdemiroğlu şoku!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, milli oyuncusu Doğuş Özdemiroğlu'nun ön çapraz bağında yırtık tespit edildiğini duyurdu.

        Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, A Milli Takım'ın İtalya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlık yaşayan Doğuş Özdemiroğlu'nun bugün İstanbul'da tetkiklerinin yapıldığı belirtilerek, "Milli oyuncumuzun ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiştir. Kısa süre içerisinde ameliyat edilecek oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        TBF'den "geçmiş olsun" mesajı

        Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) da milli oyuncunun sakatlığıyla ilgili "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

        TBF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, şöyle denildi:

        "A Erkek Milli Takım oyuncularımızdan Doğuş Özdemiroğlu, İtalya ile oynanan hazırlık karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık yaşamıştır. TBF Sağlık Kurulu Üyesi ve A Erkek Milli Takım Doktorumuz Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından gerçekleştirilen kontroller sonrasında Doğuş Özdemiroğlu'nun, ön çapraz bağ rüptürü bulunduğu teşhis edilmiştir. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak milli oyuncumuz Doğuş Özdemiroğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ederiz."

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