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        A Milli Erkek Hentbol Takımımız ilk kez Dünya Şampiyonası'nda!

        Milli Erkek Hentbol Takımımız, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı. Ay-yıldızlılar, Uluslararası Hentbol Federasyonu'nun (IHF) "Wild Card" davetiyle Almanya'da düzenlenecek turnuvada boy gösterecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 16:04 Güncelleme:
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        Milli hentbolcular ilk kez Dünya Şampiyonası'nda!

        Türkiye, Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) tarafından verilen "wild card" (özel davet) kontenjanıyla 2027 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı elde etti.

        Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre A Milli Erkek Hentbol Takımı, 13-31 Ocak 2027 tarihlerinde Almanya'da 32 ülkenin katılımıyla düzenlenecek organizasyonda tarihinde ilk kez mücadele edecek.

        Ay-yıldızlı ekibin grup aşamasındaki rakipleri, Almanya'nın Münih kentinde yarın TSİ 18.00'de yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

        Açıklamada milli takımın eleme sürecinde ortaya koyduğu performans ve yürütülen diplomatik girişimler sonucunda Macaristan, İsviçre, Avusturya ve Güney Kore gibi ülkelerin de aralarında olduğu 12 ülke arasından seçildiği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, "Bu başarı, Türk hentbolunun dünyaya verdiği güçlü bir mesajdır. Türk hentbol tarihinde bir ilki daha yaşamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Alt yaş kategorilerinden A milli takımlara kadar ortaya koyduğumuz gelişim ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiğimiz başarılı sonuçlar, artık dünya hentbol kamuoyu tarafından da net şekilde görülmektedir. Dünya Şampiyonası'na doğrudan katılım hakkı elde etmemiz bunun en somut göstergesidir." ifadelerini kullandı.

        Çebi, Dünya Şampiyonası'na katılımın kendileri için yeni başlangıçların habercisi olduğunu vurgulayarak, "Dünya Şampiyonası'na katılım bizim için bir son değil, yeni başlangıçların habercisidir. Şimdi hedefimiz, A Milli Erkek Takımı'mızla tarihimizde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Norveç, Avusturya ve Gürcistan'ın yer aldığı eleme grubundan çıkarak yeni bir ilke daha imza atacağımıza inanıyoruz. Türk hentbolunun geleceğine güveniyoruz, gençlerimize inanıyoruz. Yeni başarı hikayeleri yazmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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