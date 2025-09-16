A Milli Erkek Voleybol Takımı, liderlik için Kanada maçına çıkacak!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda yarın Kanada ile grup liderliği için mücadele edecek.

Başkent Manila'daki organizasyonda ay-yıldızlılar, yarın TSİ 09.00'da Kanada ile karşılaşacak.