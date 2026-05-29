        A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürdü!

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik heyet ve futbolcular, antrenmanda Kurban Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla bayramlaştı.

        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 20:57 Güncelleme:
        Milliler, Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürdü!

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

        Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

        Ay-yıldızlı ekipte Hakan Çalhanoğlu takımdan ayrı çalıştı. Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Eskihellaç, Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız ise tedavi edildi.

        MİLLİLER, BASIN MENSUPLARIYLA BAYRAMLAŞTI

        A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella ile oyuncular, basın mensuplarının Kurban Bayramı'nı kutladı.

        İtalyan teknik adam ile milli futbolcular, antrenmandan önce basın mensuplarıyla bayramlaştı. Arda Güler ile Yusuf Akçiçek, gazetecilere lokum ikram etti.

