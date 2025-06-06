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        A Milli Futbol Takımı, 640. maçına çıkacak

        A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaşacağı ABD müsabakası ile tarihindeki 640'ıncı maçına çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 11:11 Güncelleme: 06.06.2025 - 11:11
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        A Milliler, 640. maçına çıkacak
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        Hazırlık maçında yarın deplasmanda ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 640'ıncı müsabakaya çıkacak.

        Türkiye, 102 yıllık tarihinde 354'ü resmi, 285'i özel toplam 639 maç oynayıp, biri hükmen 250 galibiyet, 150 beraberlik ve 239 yenilgi yaşadı.

        Ay-yıldızlılar, 274'ü deplasmanda, 276'sı Türkiye'de, 89'u ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 876 gol attı, kalesinde 912 gol gördü.

        Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 639 karşılaşmanın 555'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.​​​

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        HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

        Milliler, 639 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

        Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

        Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

        MONTELLA YÖNETİMİNDE 22. MAÇ

        Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 22'nci sınavını ABD karşısında verecek.

        Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi.

        İtalyan teknik adam yönetiminde 16'sı resmi, 5'i özel 21 maça çıkan milliler, 11 galibiyet elde etti, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Rakip fileleri 34 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 27 gol gördü.

        Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresinde çıktığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

        Tarih Maç Organizasyon Sonuç
        12.10.2023 Hırvatistan-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 0-1
        15.10.2023 Türkiye-Letonya EURO 2024 Elemeleri 4-0
        18.11.2023 Almanya-Türkiye Özel 2-3
        21.11.2023 Galler-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 1-1
        22.03.2024 Macaristan-Türkiye Özel 1-0
        26.03.2024 Avusturya-Türkiye Özel 6-1
        04.06.2024 İtalya-Türkiye Özel 0-0
        10.06.2024 Polonya-Türkiye Özel 2-1
        18.06.2024 Türkiye-Gürcistan EURO 2024 3-1
        22.06.2024 Türkiye-Portekiz EURO 2024 0-3
        26.06.2024 Çekya-Türkiye EURO 2024 1-2
        02.07.2024 Avusturya-Türkiye EURO 2024 1-2
        06.07.2024 Hollanda-Türkiye EURO 2024 2-1
        06.09.2024 Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 0-0
        09.09.2024 Türkiye-İzlanda UEFA Uluslar Ligi 3-1
        11.10.2024 Türkiye-Karadağ UEFA Uluslar Ligi 1-0
        14.10.2024 İzlanda-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 2-4
        16.11.2024 Türkiye-Galler UEFA Uluslar Ligi 0-0
        19.11.2024 Karadağ-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 3-1
        20.03.2025 Türkiye-Macaristan UEFA Uluslar Ligi 3-1
        23.03.2025 Macaristan-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 0-3
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