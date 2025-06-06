A Milli Futbol Takımı, 640. maçına çıkacak

Hazırlık maçında yarın deplasmanda ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 640'ıncı müsabakaya çıkacak.

Türkiye, 102 yıllık tarihinde 354'ü resmi, 285'i özel toplam 639 maç oynayıp, biri hükmen 250 galibiyet, 150 beraberlik ve 239 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 274'ü deplasmanda, 276'sı Türkiye'de, 89'u ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 876 gol attı, kalesinde 912 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 639 karşılaşmanın 555'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.​​​

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HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

Milliler, 639 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.