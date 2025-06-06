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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Futbol Takımı, ABD maçını oynayacağı Hartfor'da geldi! - Futbol Haberleri

        A Milli Futbol Takımı, ABD maçını oynayacağı Hartfor'da geldi!

        A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın oynayacağı ABD karşılaşması için Connecticut eyaletine bağlı Hartford şehrine geldi. Hartford kentine yapılacak yolculuk öncesinde geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 20:43 Güncelleme: 06.06.2025 - 20:43
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        Milliler, ABD maçını oynayacağı Hartfor'da geldi!
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        A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın oynayacağı ABD karşılaşması için Connecticut eyaletine bağlı Hartford şehrine geldi.

        Boston'a bağlı Foxborough'daki kamp çalışmalarını tamamlayan ay-yıldızlı ekip, 1 saat 45 dakikalık otobüs yolculuğunun ardından Hartford'da konaklayacağı otele ulaştı.

        Sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Salih Özcan kafilede yer almadı.

        Milliler, hazırlık maçında yarın ABD ile Pratt & Whitney Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 22.40'ta başlayacak.

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        BAYRAMLAŞMA TÖRENİ YAPILDI

        ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan A Milli Takım'da bugün Hartford kentine yapılacak yolculuk öncesinde geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

        A Milli Takımı'ın 3 Haziran'dan itibaren kampta bulunduğu Foxborough'daki otelde yapılan merasime, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli takım teknik heyeti, futbolcuları ve personeli katıldı.

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