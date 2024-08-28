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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Galler'in aday kadrosu açıklandı - Futbol Haberleri

        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Galler'in aday kadrosu açıklandı

        A Milli Futbol Takımı'nın 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki ilk maçında 6 Eylül Cuma günü Cardiff'te karşılaşacağı rakibi Galler'in aday kadrosu açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 18:24 Güncelleme: 28.08.2024 - 18:24
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        Galler'in aday kadrosu açıklandı!
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        2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki ilk maçında 6 Eylül Cuma günü Cardiff'te A Milli Futbol Takımımızla karşılaşacak olan Galler'in aday kadrosu belli oldu.

        Teknik direktör Craig Bellamy tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular bulunuyor:

        Kaleci: Danny Ward (Leicester City FC), Adam Davies (Sheffield United FC), Karl Darlow (Leeds United)

        Defans: Ben Davies (Tottenham Hotspur FC), Owen Beck (Blackburn Rovers FC), Joe Rodon (Leeds United), Chris Mepham (AFC Bournemouth), Ben Cabango (Swansea City AFC), Neco Williams (Nottingham Forest FC), Connor Roberts (Burnley FC)

        Orta saha: Jordan James (Stade Rennais FC), Ethan Ampadu (Leeds United), Josh Sheehan (Bolton Wanderers FC), Aaron Ramsey (Cardiff City FC), Ollie Cooper (Swansea City AFC), Sorba Thomas (FC Nantes)

        Forvet: Kieffer Moore (Sheffield United FC), Lewis Koumas (Stoke City FC), Brennan Johnson (Tottenham Hotspur FC), Harry Wilson (Fulham FC), Daniel James (Leeds United), Mark Harris (Oxford United), Liam Cullen (Swansea City AFC), Rabbi Matondo (Rangers FC).

        Galler, Türkiye mücadelesi sonrasında 9 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. Karadağ'ın Niksic şehrinde bulunan Niksic Şehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.45'de başlayacak.

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