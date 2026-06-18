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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası A Milli Futbol Takımı San Jose'deki ilk antrenmanını yaptı

        A Milli Futbol Takımı San Jose'deki ilk antrenmanını yaptı

        2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bugün geldiği San Jose'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 06:35 Güncelleme:
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        Milliler San Jose'deki ilk antrenmanını yaptı
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        San Jose Park’ta teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Antrenmanda futbolcuların tamamı takımla birlikte çalıştı.

        Teknik direktör Montella, antrenman sırasında Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu ile bir süre özel olarak görüştü.

        Koşu çalışmasıyla başlayan, idman istasyon çalışmasıyla sürdü. AA'nın haberine göre antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Paraguay karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

        İdmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da izledi.

        Türkiye, Paraguay maçının son antrenmanını 19 Haziran Cuma günü TSİ 03.45'te San Jose Park'ta gerçekleştirecek.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Türkiye A Milli futbol Takımı
        #haberler
        #2026 FIFA Dünya Kupası
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