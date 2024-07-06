A Milli Futbol Takımı, yarı final için Hollanda karşısında! İşte Montella'nın 11'i...
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında bu akşam Hollanda ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takım, bu turda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu turu geçen ekip, İngiltere-İsviçre eşleşmesinin galibiyle 10 Temmuz'da Dortmund'da yarı final mücadelesine çıkacak. İşte Hollanda - Türkiye mücadelesine dair tüm detaylar ve Montella'nın muhtemel 11'i...
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada son 8 takım arasına kalan Türkiye, Hollanda'yı da geçerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Başkentte yer alan Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki maç, TSİ 22.00'de başlayacak.
Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takım, bu turda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Hollanda ise Fransa, Avusturya ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 4 puanla tamamladı ve en iyi 3'üncüler arasından son 16 turuna kaldı. Hollanda, son 16 turunda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.
Bu turu geçen ekip, İngiltere-İsviçre eşleşmesinin galibiyle 10 Temmuz'da Dortmund'da yarı final mücadelesine çıkacak.
TURPIN YÖNETECEK
Hollanda ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.
Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer olacak.
Karşılaşmada Fransız Jerome Brisard ise VAR görevini üstlenecek.
MİLLİ TAKIMDA ÖNEMLİ EKSİKLER
A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, maçta forma giyemeyecek.
Milli takımda cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek.
Hollanda'da ise cezalı oyuncu bulunmuyor.
UEFA'DAN MERİH DEMİRAL'A ŞOK CEZA!
UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi.
UEFA, 2 maçlık ceza dışında Merih Demiral'ın sosyal medyadaki paylaşımlarını da kaldırmasını talep etti.
UEFA, yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar vermiştir." ifadeleriyle cezanın gerekçesini açıkladı.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, 631. MAÇINA ÇIKACAK
Türkiye, 101 yıllık tarihinde 345'i resmi, 285'i özel toplam 630 maç oynayıp, biri hükmen 245 galibiyet, 148 beraberlik ve 237 yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlılar, 270'i deplasmanda, 272'si Türkiye'de, 88'i ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 860 gol attı, kalesinde 903 gol gördü.
Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 630 karşılaşmanın 546'sını Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
TÜRKİYE İLE HOLLANDA 15. RANDEVUDA
İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1958'de oynanan ve Türkiye'nin Metin Oktay'ın golleriyle 2-1 kazandığı özel maçla başlayan rekabette geride kalan 14 karşılaşmadan 4'ünü Türkiye, 6'sını Hollanda kazandı, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Bu müsabakalarda Türkiye'nin 14 golüne, Hollanda 21 golle cevap verdi.
İşte Montella'nın muhtemel 11'i:
Mert Günok
Ferdi Kadıoğlu
Abdülkerim Bardakcı
Samet Akaydin
Mert Müldür
Kaan Ayhan
Salih Özcan
Hakan Çalhanoğlu
Arda Güler