Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Futbol Takımımız'da Kuzey Makedonya maçı mesaisi

        A Milli Futbol Takımımız'da Kuzey Makedonya maçı mesaisi

        A Milli Futbol Takımı, pazartesi günü İstanbul'da Kuzey Makedonya ile 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynayacağı özel maçın hazırlıklarına basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 20:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bizim Çocuklar'da Kuzey Makedonya maçı mesaisi!

        2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 1 Haziran Pazartesi günü özel maçta Kuzey Makedonya'yı ağırlayacak olan milli takımımız, karşılaşmanın hazırlıklarını basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.

        Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanda ısınma hareketlerinin ardından rondo çalışmaları yapıldı. Ardından hücum ve defans oyuncularına dönük taktik varyasyonlar üzerinde duruldu. Son bölümde ise taktik oyun oynandı.

        Tedavileri süren Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Eskihellaç idmana katılmazken, kaptan Hakan Çalhanoğlu da takımdan ayrı bireysel antrenman programı dâhilinde çalıştı.

        Ay-yıldızlıların bugünkü idmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da tribünden takip etti.

        Milliler, yarın saat 16.15'te Riva'da yapacağı resmi antrenmanla, Kuzey Makedonya maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kadını darbeden erkeği, başka bir kadın iterek uzaklaştırdı

        Bursa'da tartıştığı kadını darbeden kimliği belirsiz erkek, başka bir kadının araya girip kendisini iterek uzaklaştırdı. Araya giren kadının müdahalesiyle kavga sonlanırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dönüş yolunda bayram yoğunluğu
        Dönüş yolunda bayram yoğunluğu
        "Anlaşma her zamankinden daha yakın"
        "Anlaşma her zamankinden daha yakın"
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair uyarı
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair uyarı
        Yaz geliyor sağanaklar sürüyor
        Yaz geliyor sağanaklar sürüyor
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Yılana nişan aldı 5 kişiyi yaraladı
        Yılana nişan aldı 5 kişiyi yaraladı
        Şişli cinayetinin adı: Aysu
        Şişli cinayetinin adı: Aysu
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Alkollü magandanın kurşunu, genç kızı hayattan kopardı
        Alkollü magandanın kurşunu, genç kızı hayattan kopardı
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Sezonu açtılar
        Sezonu açtılar