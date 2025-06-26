A Milli Hentbol Takımı'nın rakipleri belli oldu!

2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa elemeleri 1. tur ve 2028 Erkekler Avrupa Şampiyonası elemeleri yükselme turu müsabakalarının kura çekimi, Avrupa Hentbol Federasyonu'nun (EHF) Viyana'daki merkezinde gerçekleştirildi.

2027 IHF Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa elemeleri 1. turunda mücadele edecek olan A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kıbrıs Rum Kesimi ile eşleşti. 1. turda ilk maçlar 29-30 Ekim 2025, rövanş ise 1-2 Kasım 2025 tarihlerinde oynanacak. Eliminasyon sisteminde oynanacak maçların galipleri 2. tura katılmaya hak kazanacak.