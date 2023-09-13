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        Haberler Spor Basketbol Diğer A Milli Kadın Basketbol Takımı , FIBA sıralamasında düşüş yaşadı - Basketbol Haberleri

        A Milli Kadın Basketbol Takımı , FIBA sıralamasında düşüş yaşadı

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 14. basamağa geriledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 17:08 Güncelleme: 13.09.2023 - 17:08
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        A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 14. basamağa geriledi.

        FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 2023 Avrupa Basketbol Şampiyonası sonrası dünya sıralaması güncellendi.

        409,5 puanı bulunan A Milli Takım, üç sıra gerileyerek 14'üncülüğe yerleşti.

        ABD, Çin ve Avustralya'nın ilk üç sırayı paylaştığı listede, Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Belçika, 654,6 puanla altıncı sıraya çıktı.

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