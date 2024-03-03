A Milli Kadın Hentbol Takımı, Bulgaristan'ı 38-13 mağlup etti

2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Hentbol Takımı, gruptaki dördüncü maçında konuk ettiği Bulgaristan'ı 38-13 yendi.

THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın 20. dakikasında Aslı ve Beyza İrem'in 4'er gollük katkısıyla Türkiye, skorda 13-3 üstünlük sağladı. Diğdem, Ceylan ve Ayşenur'un 2'şer gollük katkısıyla da milli takım, 26. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: (19-6). Ay-yıldızlılar ilk yarıyı 19-7 önde tamamladı.

İkinci yarının ilk bölümünde farkı daha da açan Türkiye, Bilgenur, Ceylan ve Beyza İrem'in golleriyle 38. dakikada skoru 32-8'e taşıdı. Karşılaşmayı milli takım, 38-13 kazandı.

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