A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi geniş kadrosu açıklandı
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 Voleybol Milletler Ligi geniş kadrosu belli oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Miletler Ligi’nde (VNL) verecek.
Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 14-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Antalya’da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında Amerika’da, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran 2024 tarihleri arasında Çin’de mücadele edecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bu maçlar öncesinde geniş kadrosunda yer alacak isimler belli oldu.
Millilerin 30 kişilik geniş kadrosunda şu isimler yer aldı:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Alexia Karutasu, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu
Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Bianka İlayda Mumcular, İdil Naz Başcan
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Bahar Akbay, Bengisu Aydın, Deniz Uyanık
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş, Melis Yılmaz
Filenin Sultanları’nın Miletler Ligi ilk haftasındaki maç programı ise şu şekilde:
1.Hafta – Antalya/Türkiye
15 Mayıs 2024 20.00 / Japonya-Türkiye
16 Mayıs 2024 20.00 / Hollanda-Türkiye
18 Mayıs 2024 20.00 / İtalya-Türkiye
19 Mayıs 2024 20.00 / Fransa-Türkiye