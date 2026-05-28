Milli Maç takvimi 2026: Milli maçlar ne zaman, hangi gün oynanacak? Türkiye, ABD, Paraguay ve Avustralya maçı ayın kaçında?
2026 Dünya Kupası için heyecan giderek artarken, A Milli Futbol Takımı'nın maç takvimi futbolseverlerin gündeminde yer almaya başladı. Ay-yıldızlı ekip, tam 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası sahnesinde boy gösterecek. D Grubu'nda mücadele edecek olan Milliler ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, en son 2002 yılında Güney Kore ve Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya katılmış ve tarihi bir başarıya imza atarak üçüncü olmuştu. Şimdi ise gözler, 2026 Dünya Kupası'nda oynanacak kritik karşılaşmalara çevrildi. Peki, Türkiye'nin ABD, Paraguay ve Avustralya maçları ne zaman oynanacak? Milli maçların tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar…
2026 Dünya Kupası yaklaşırken heyecan her geçen gün daha da yükseliyor. A Milli Futbol Takımı’nın turnuvadaki maç programı ise futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Ay-yıldızlılar, 24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası’nda sahne alacak. D Grubu’nda yer alan Türkiye; ABD, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edecek. Milliler, son olarak 2002 yılında Güney Kore ve Japonya’nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası’nda boy göstermiş ve turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak unutulmaz bir başarıya imza atmıştı. Gözler şimdi 2026’daki kritik karşılaşmalara çevrilmiş durumda. Peki, Türkiye’nin grup maçları ne zaman oynanacak? ABD, Paraguay ve Avustralya karşılaşmalarının tarihleri açıklandı mı? İşte milli takım maç takvimi haberimizde…
MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?
A Milli Takım, Dünya Kupası yolculuğuna Kanada’da oynayacağı Avustralya karşılaşmasıyla adım atacak.
Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasındaki ikinci maçında Paraguay ile karşılaşırken, üçüncü ve son mücadelesini ise ev sahibi ABD’ye karşı deplasmanda oynayacak.
Türkiye, turnuvada ABD, Paraguay ve Avustralya’nın yer aldığı D Grubu’nda mücadele edecek.
MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ 2026
14 Haziran 2026
07.00 Avustralya - Türkiye
20 Haziran 2026
06.00 Türkiye – Paraguay
26 Haziran 2026
05.00 Türkiye – ABD
MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇLARI NEREDE OYNANACAK?
Millilerin Dünya Kupası’nda sahaya çıkacağı stadyumlar ve maçların oynanacağı şehirler şu şekilde sıralanıyor:
Türkiye Avustralya: BC Place (Vancouver, Kanada)
Türkiye – Paraguay: Levi's Stadyumu (Santa Clara, ABD)
Türkiye – ABD: SoFi Stadyumu (Inglewood, ABD)
MİLLİ TAKIM HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?
2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ve Venezuela ile karşılaşacak olan A Milli Takım’ın oynayacağı özel maçların statları ve başlama saatleri kesinleşti.
Buna göre Ay-yıldızlılar, Kuzey Makedonya ile 1 Haziran Pazartesi günü İstanbul’daki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.30’da başlayacak.
Millilerin Venezuela ile oynayacağı ikinci hazırlık maçı ise 6 Haziran Cumartesi günü ABD’nin Florida eyaletine bağlı Fort Lauderdale kentinde bulunan Inter Miami FC Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Karşılaşma yerel saatle 18.00’de, Türkiye saatiyle ise 7 Haziran Pazar günü 01.00’de başlayacak.