2026 Dünya Kupası yaklaşırken heyecan her geçen gün daha da yükseliyor. A Milli Futbol Takımı’nın turnuvadaki maç programı ise futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Ay-yıldızlılar, 24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası’nda sahne alacak. D Grubu’nda yer alan Türkiye; ABD, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edecek. Milliler, son olarak 2002 yılında Güney Kore ve Japonya’nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası’nda boy göstermiş ve turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak unutulmaz bir başarıya imza atmıştı. Gözler şimdi 2026’daki kritik karşılaşmalara çevrilmiş durumda. Peki, Türkiye’nin grup maçları ne zaman oynanacak? ABD, Paraguay ve Avustralya karşılaşmalarının tarihleri açıklandı mı? İşte milli takım maç takvimi haberimizde…