        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu sakatlandı!

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını sürdürdü. Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım antrenmanında sakatlandı ve idmana devam edemedi.

        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 18:20 Güncelleme:
        A Milli Takım'da sakatlık şoku!

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını sürdürdü.

        Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi.

        Ay-yıldızlılarda dünkü idmanda yer almayan Yusuf Akçiçek ve Mert Günok takımla çalıştı. Arda Güler, Kenan Yıldız, Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Mustafa Eskihellaç, Atakan Karazor ve Merih Demiral ise yine idmanda yer almadı.

        Kaptan Hakan Çalhanoğlu takımdan ayrı, Ahmetcan Kaplan ise ilk bölümde takımla, daha sonra ise bireysel çalıştı.

        Isınmanın ardından istasyon çalışması yapan ay-yıldızlılar, daha sonra 2 grup halinde pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Futbolcular, 5'e 2 ile sürdürdükleri idmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladı.

        A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. 29 Mayıs'tan itibaren tesislerde kampa girecek ay-yıldızlılar, 1 Haziran'da Chobani Stadı'nda Kuzey Makedonya'yla hazırlık maçı yapacak. 2 Haziran'da kamp için ABD'nin Florida eyaletine gidecek milliler, 7 Haziran'da ise Florida'nın Miami kentinde bulunan Inter Miami Stadı'nda Venezuela'yla hazırlık maçı oynayacak.

        SAKATLANAN KEREM İDMANI TAMAMYALAMADI

        Kerem Aktürkoğlu, yarı sahada yapılan çift kale maçta sakatlık yaşadı.

        İkili mücadelede ayağı zemine takılan Kerem, acı içinde yerde kaldı. Ardından sağlık heyeti oyuncuya müdahale etti.

        Kerem'in dizi bandajlanırken, oyuncunun büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Daha sonra yürümekte güçlük çeken Kerem, tesise götürüldü.

        BARIŞ ALPER'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

        A Milli Futbol Takımı'nda Barış Alper Yılmaz'ın doğum günü unutulmadı.

        Gerçekleştirilen antrenmanın ardından 23 Mayıs 2000 doğumlu oyuncunun 26. yaş günü, takım arkadaşları ve teknik heyet tarafından kutlandı.

        Barış Alper, kendisi için getirilen pastayı kestikten sonra takım arkadaşlarına kısa süreli bir konuşma gerçekleştirerek teşekkür etti.

        MONTELLA'DAN SPOR BASININA JEST

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, antrenmanda basın mensuplarına jest yaptı.

        Ay-yıldızlıların gerçekleştireceği idman ilk 15 dakika açık şeklinde duyurulurken, Montella, basın mensuplarına jest yaparak idmanın tamamını görüntü alımına açtı.

        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Dursun Özbek: Tarihi bir sorumluluğumuz var!
        Çene kıran akran şiddeti
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        G.Saray'da 4. Dursun Özbek dönemi!
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        Haftanın Kitapları
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        Yemek kartında ne değişti?
        Günlük ihracat rekoru kırıldı
