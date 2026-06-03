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        Haberler Bilgi Spor A Milli Takım Dünya Kupası fikstürü: Türkiye - Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Dünya Kupası maçları

        A Milli Takım Dünya Kupası fikstürü: Türkiye - Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Dünya Kupası maçları

        A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na Avustralya karşısında start veriyor! Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği Türkiye - Avustralya maçının tarihi ve saati netleşti. Peki, Ay-Yıldızlılar ilk sınavını ne zaman verecek, Dünya Kupası fikstüründe hangi maçlar var?

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        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 10:33 Güncelleme:
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        24 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine dönen A Milli Takım’ın ilk rakibi belli oldu! Türkiye - Avustralya maçı için geri sayım başlarken, maçın oynanacağı tarih, saat ve tüm fikstür detayları merak konusu. İşte millilerin Dünya Kupası programı…

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        TÜRKİYE - AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        A Milli Takım’ın Avustralya ile karşı karşıya geleceği Dünya Kupası mücadelesi, 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 07.00’de başlayacak. Erken saatlerde oynanacak bu önemli karşılaşma, millilerin turnuvadaki ilk sınavı olacak.

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        TÜRKİYE DÜNYA KUPASI MAÇLARI

        A Milli Takım’ın turnuvadaki maç programı netleşti. Ay-yıldızlılar, üç kritik karşılaşmada sahne alacak:

        Türkiye – Avustralya: 14 Haziran Pazar günü saat 07.00

        Türkiye – Paraguay: 20 Haziran Cumartesi günü saat 06.00

        Türkiye – ABD: 26 Haziran Cuma günü saat 05.00

        Sabahın erken saatlerinde oynanacak bu mücadeleler, millilerin gruptaki kaderini belirleyecek ve üst tur yolunda büyük önem taşıyacak.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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