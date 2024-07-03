A Milli Takım'ın Avusturya zaferi Avrupa'da ses getirdi! "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırırken, ay-yıldızlıların tarihi başarısı Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. İşte Milli Takım'ın zaferi sonrası Avrupa'da atılan başlıklar...
Bild: "Vincenzo Montella'nın takımı Leipzig'de gizli favori Avusturya'yı 2-1 yenerek Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. Savunma oyuncusu Merih Demiral sahanın en büyük kahramanı. Her iki golü de attı ve takımını öne geçirdi."
Metro: "Türkiye, Avrupa Şampiyonası tarihine geçtiği nefes kesen maçta Avusturya'yı turnuva dışına iterek çeyrek finale uzandı."
La Gazzetta dello Sport: "Bir dev, Türkiye'yi sürükleyebilecek güçte. Merih Demiral, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı iki golle mağlup ederek teknik direktör Vincenzo Montella'nın Cumartesi günü Berlin'de Hollanda ile karşılaşacağı çeyrek finale yükselmesini sağladı. Leipzig'de oynanan maç 2-1 Türkler lehine sonuçlandı ve böylece sadece birkaç ay önce Ralf Rangnick'in milli takımının 6-1'lik galibiyetiyle yaşadıkları aşağılanmayı telafi etmiş oldular."
Corriere Dello Sport: "Türkiye, EURO 1964'teki Macaristan-Danimarka maçından bu yana Avrupa Şampiyonaları ve Dünya Kupaları arasındaki eleme maçlarında iki 20 Yaş Altı oyuncusunu sahaya süren ilk takım oldu. (Arda Güler ve Kenan Yıldız) Merih Demiral, 1998 Dünya Kupası'ndaki Lilian Thuram'dan (yarı finalde Hırvatistan'a karşı) bu yana, Avrupa Şampiyonası ile Dünya Kupası arasındaki eleme aşamasındaki bir maçta gol atan ilk defans oyuncusu oldu."
The Sun: "Merih Demiral iki gol atarak Ralf Rangnick'in ateşli takımını sersemletti ve Türkiye EURO 2024 çeyrek finaline yükseldi. Leipzig, İstanbul'a dönüşürken onun adı Almanya'da yankılandı. Her Türk bu sloganı attı: 'Arda Güler'. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen, ulusunun ilham kaynağı, odak noktası, bir ülkenin rüyasını gerçekleştiren çocuk."
Marca: "Arda Güler icat ediyor, Merih Demiral uyguluyor, Mert Günok kurtarıyor, Türkiye hayal kuruyor... Leipzig'de unutulmayacak bir geceydi. Bir Avrupa Şampiyonası'nın en gizli maçının muhteşem olabileceğinin bir göstergesiydi. Özellikle de bu bir ya hep ya hiç 16 turu maçıysa. Türkiye hayal kurmaya devam ediyor. Çeyrek finalde Hollanda'ya karşı oynayacak. Arda Güler asist yaptı, Merih Demiral uyguladı ve gol attı ve Mert Günok maçın son oyununda olağanüstü bir el ile kurtardı."
L'Equipe: "Türkiye Avusturya'yı şaşırttı, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşacak. Savunma oyuncusu Merih Demiral'ın dublesi sayesinde Türkiye Leipzig'de Avusturya'yı 2-1 yenerek Avrupa Şampiyonası son 16 turuna yükseldi. Vincenzo Montella'nın takımı cumartesi günü çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. Turnuvanın başında yedek kalan Merih Demiral, Montella'nın güveniyle önce son grup maçında Çekya'ya karşı ilk 11'de yer alana kadar yavaş yavaş kendini gösterdi. Büyük turnuvalarda Lilian Thuram'dan (1998 Dünya Kupası'nda yarı finalde Hırvatistan'a karşı) bu yana, Avrupa Şampiyonası ile Dünya Kupası arasındaki eleme aşamasındaki bir maçta gol atan ilk defans oyuncusu oldu."
AS: "Türk stoper, Real Madrid'li oyuncunun asistlerinin ardından iki gol attı. Avusturya zaman zaman ezici bir üstünlük kurdu ancak Türkiye'nin direnci kahramancaydı. Montella, Arda Güler'den sahte dokuz icat etti ve harika bir iş çıkardı. Hareketliliği Ralf Rangnick'in savunmasını çılgına çevirdi. Türk 8 numaranın kafasının arkasında gözleri var gibiydi. Tüm maç boyunca geriden mükemmel oynadı. Her şey onun ayağından geçiyor. Kornerler, duran toplar... Hatta orta yuvarlaktan attığı şutla Avrupa Şampiyonası'nın golünü atmaya bile cüret etti. Ağları bulamadı. Yazık oldu, kaçan gole değil ama cesaretine. Saf deha."
Daily Mail: "Olması gerektiği gibi ateşli bir turnuva futbolu gecesi. Takımlar hayatları buna bağlıymış gibi oynuyor ve çok sayıda kırmızı giymiş insan yağmur altında çılgınca bir aşağı bir yukarı zıplıyordu. Avusturya, Ralf Rangnick tarafından tasarlanan pres yöntemiyle ve Mart ayında Türkleri 6-1 yendikleri düşünüldüğünde, büyük bir inançla geldi. Ancak Türkiye'de ölçülemeyen, tahmin edilemeyen, hatta bu ülkede başından beri onlarla birlikte olan bir destek gücünden kaynaklanan ateşli bir şey var. Bu muazzam taraftar ve oyuncu kaynaşması, hesaba katılması gereken bir güç."
Mirror: "Son anda gelen mucize kurtarış sonrası Montella'nın Genç Türkleri, Avusturya'yı yendi ve EURO 2024'te çeyrek finale uzandı."
90min: "Sürprizlerin savaşından Türkiye galip çıktı, Avusturya, EURO 2024'te havlu attı."
RTE: "Türkler Avusturya'ya boyun eğmedi ve EURO 2024'te son 8 takım arasına kaldı."
France24: "Türkler, Avusturya'yı saf dışı bırakarak çeyrek finale uzandı. Arda Güler bir asist, Merih Demiral iki golle galibiyetin mimarları oldu."
Sky Sports: "Merih Demiral'ın golleri ve Mert Günok'un son saniyedeki kurtarışı Türkiye'yi çeyrek finale taşıdı."
Independent: "EURO 2024'e erken veda edeceği düşünülen Türkiye, Avusturya'yı yıkarak çeyrek finale yükseldi ve şüphe edenleri haksız çıkardı."
A Bola: "Avusturya ile Türkiye arasındaki kapışmada Merih Demiral bir aslan gibiydi!"
BBC Sport: "Merih Demiral, biri Avrupa şampiyonaları tarihinin en hızlısı olmak üzere iki gol attı, Türkiye, Avusturya'yı devirerek çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu."
Record: "Türk şarkısı, Avusturya senfonisini susturdu! Demiral'ın iki golü ve Günok'un muazzam kurtarışı maçın kaderini belirledi."