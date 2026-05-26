Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol A Milli Takım'ın rakibi ABD'nin Dünya Kupası kadrosu belli oldu

        A Milli Takım'ın rakibi ABD'nin Dünya Kupası kadrosu belli oldu

        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki rakiplerinden olan ve turnuvanın ev sahiplerinden ABD'nin 26 kişilik turnuva kadrosu açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 23:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşte rakibimiz ABD'nin kadrosu!

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile aynı grupta yer alan ABD Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı.

        Teknik direktörlüğünü Mauricio Pochettino'nun yaptığı ABD, D Grubu'nda Paraguay, Avustralya ve Türkiye ile karşılaşacak.

        ABD'nin 26 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

        Kaleci: Matt Freese (NYCFC), Matt Turner (New England Revolution), Chris Brady (Chicago Fire).

        Savunma: Chris Richards (Crystal Palace), Tim Ream (Charlotte FC), Mark McKenzie (Toulouse), Auston Trusty (Celtic), Miles Robinson (FC Cincinnati), Antonee Robinson (Fulham), Sergino Dest (PSV), Alex Freeman (Villarreal), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Max Arfsten (Columbus Crew).

        Orta saha: Tyler Adams (Bournemouth), Weston McKennie (Juventus), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Christian Pulisic (Milan), Tim Weah (Marsilya), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Brenden Aaronson (Leeds United), Alejandro Zendejas (Club America).

        Forvet: Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV), Haji Wright (Coventry City).

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yol kesip kamyonetinden sopayla inen sürücüye 180 bin lira ceza kesildi

        Yol kesip kamyonetinden sopayla inen sürücüye 180 bin lira ceza kesildi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye 'Özgür Özel' başvurusu
        Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye 'Özgür Özel' başvurusu
        İsrail Lübnan'da kara saldırılarını genişletti
        İsrail Lübnan'da kara saldırılarını genişletti
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e resmi teklif!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Alman basını: ABD NATO'ya askeri katkılarını azaltacak
        Alman basını: ABD NATO'ya askeri katkılarını azaltacak
        Galatasaray, Anguissa için devrede!
        Galatasaray, Anguissa için devrede!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Ortalık savaş alanına döndü
        Ortalık savaş alanına döndü
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı