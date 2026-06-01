        Haberler Spor Futbol A Milli Takım'ın rakibi Paraguay'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

        A Milli Takım'ın rakibi Paraguay'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki rakiplerinden olan Paraguay'ın 26 kişilik turnuva kadrosu açıklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 18:28
        Millilerin rakibi Paraguay'ın kadrosu açıklandı!

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele edecek Paraguay'ın kadrosu duyuruldu.

        Teknik Direktör Gustavo Alfaro'nun belirlediği 26 kişilik aday kadroda şu isimler yer alıyor:

        Kaleci: Orlando Gill, Roberto Junior Fernandez, Gaston Olveira

        Defans: Juan Caceres, Gustavo Velazquez, Gustavo Gomez, Junior Alonso, Jose Canale, Omar Alderete, Alexandro Maidana, Fabian Balbuena

        Orta saha: Diego Gomez, Mauricio Mahalhaes, Damian Bobadilla, Braian Ojeda, Andres Cubas, Matias Galarza, Alejandro Romero Gamarra

        Forvet: Gustavo Caballero, Ramon Sosa, Alex Arce, Isidro Pitta, Gabriel Avalos, Miguel Almiron, Julio Enciso, Antonio Sanabria

        Paraguay, ilk maçını 13 Haziran'da ev sahibi ABD ile oynarken, 20 Haziran'da Türkiye ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki son maçında ise 26 Haziran'da Avustralya karşılaşacak.

