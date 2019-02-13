A101 aktüel ürünler kataloğu 14 Şubat Sevgililer Günü özel! A101'de bu hafta indirimli neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu 14 Şubat 2019 Perşembe için yayımlandı. A101'de bu hafta 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel ürünler damga vuruyor. Elektronik cihazlarda televizyon ve akıllı cep telefonları öne çıkarken, mutfak gereçleri ve tekstil ürünleri ve çiçek, kemer ve sevgili kol saati ile kalpli pastalar ve gıda ürünleri öne çıkıyor. İşte 14 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu