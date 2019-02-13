A101 14 Şubat aktüel ürünler kataloğu, A101'de bu hatta yer alacak indirileri kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılıyor. A101'de yine Samsung televizyon ve Honor telefon öne çıkan teknoloji ürünler olurken, tekstil ürünlerinin yanında 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hediye edilmek üzere pek çok ürün yer alıyıor. A101 aktüel ürünler kataloğu habermizde.
14 ŞUBAT A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Samsung 43NU7100 UHD 4K Smart Tv 2929 TL
HI-LEVEL 48″ FullHD Smart Led TV 1999 TL
Honor 9 Lite Cep Telefonu 1299 TL
Fantom Elektrikli Süpürge 179 TL
Kiwi Filtre Kahve Makinesi 89,95 TL
Aprilla Kulak Burun Kılı Kesme Makinesi 11,95 TL
Sinbo Türk Kahvesi Makinesi 29,95 TL
Aprilla Mekanik Banyo Baskülü 22,95 TL
Aprilla Şarjlı Saç Sakal Düzeltme Makinesi 39,95 TL
GoSmart Suya Dayanıklı Taşınabilir Kablosuz Hoparlör 34,95 TL
Piranha Kablosuz Gaming Mouse 19,95 TL
Fantom Elektrikli Süpürge 179 TL
Kiwi Filtre Kahve Makinesi 89,95 TL
Aprilla Kulak Burun Kılı Kesme Makinesi 11,95 TL
Sinbo Türk Kahvesi Makinesi 29,95 TL
Aprilla Mekanik Banyo Baskülü 22,95 TL
Aprilla Şarjlı Saç Sakal Düzeltme Makinesi 39,95 TL
GoSmart Suya Dayanıklı Taşınabilir Kablosuz Hoparlör 34,95 TL
Piranha Kablosuz Gaming Mouse 19,95 TL
Ahşap Ayaklı Langırt Oyunu 149,95 TL
Oyuncak Şarkı Söyleyen Peluş 49,95 TL
Oyuncak Tencere Tava Seti 9,95 TL
Oyuncak Metal İş Arabaları 6,95 TL
Oyuncak Temizlik Seti 12,95 TL
Her Deney Bir Eğlence Seti 2,50 TL
1000 Parça Puzzle 14,95 TL
Pepee Eğitici Yapboz 4,95 TL
Alarmlı Metal Masa Saati 19,95 TL
Canlı Çiçek Büyük Boy Sümbül 6,95 TL
Kutulu Mini Orkide 24,95 TL
Sevgili Kol Saati çeşitleri 49,95 TL
MDFden üretilmiş 3 Parçalı Tablo 5,95 TL
4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 165 TL
Elegance Orta Boy Çaydanlık 79,95 TL
Lav Gizem ve Love 12 Parça Çay Seti 27,95 TL
Keramika Seramik Çerezlik 4,95 TL. Cam Tabak çeşitleri 2,50 TL
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