A101 marketlerde bu hafta satışa çıkacak yeni ürünler belli oldu. 18 Şubat Çarşamba gününden itibaren A101 marketlerinde çamaşır makinesi, mikrodalga fırın, blender seti, tost makinesi, saç düzleştirici, motosiklet, araç kamerası, cam ayıcık bardak, katlanabilir ahşap tepsi, bulaşık kurutma matı, tuşlu piyano, seccade seti, vestiyer, boy aynası gibi birçok ürün raflarda yerini alacak. İşte A101 18 Şubat Aldın Aldın aktüel kataloğu...