A101 18 Şubat 2026 aktüel kataloğu: Bu hafta A101 Aldın Aldın broşüründe neler var?
A101 18 Şubat Aldın Aldın aktüel broşürü yayınlandı. Önümüzdeki hafta A101 marketlerinde Ramazan ürünlerinden teknolojik aletlere, çocuk oyuncaklarından kişisel bakım ürünlerine, mutfak araç gereçlerinden motosiklete, beyaz eşyadan abur cubur yiyeceklerine kadar birçok ürün satışa çıkacak. İşte A101 18 Şubat 2026 aktüel kataloğunun tamamı haberimizde...
A101 marketlerde bu hafta satışa çıkacak yeni ürünler belli oldu. 18 Şubat Çarşamba gününden itibaren A101 marketlerinde çamaşır makinesi, mikrodalga fırın, blender seti, tost makinesi, saç düzleştirici, motosiklet, araç kamerası, cam ayıcık bardak, katlanabilir ahşap tepsi, bulaşık kurutma matı, tuşlu piyano, seccade seti, vestiyer, boy aynası gibi birçok ürün raflarda yerini alacak. İşte A101 18 Şubat Aldın Aldın aktüel kataloğu...