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A101 21 Şubat 2019 aktüel ürünleri bir kaç gün sonra A101 mağazalarında satışa çıkacak. İndirim takipçileri kampanyalı ürünlerden yararlanabilecek. 21 Şubatta A101'de Samsung J410F cep telefonu 899,00 TL, powerbank 39,95 TL, tek kişilik nevresim seti 34,95 TL. Daha bir çok üründe indirimler var. İşte A101 21 Şubat 2019 Aktüel ürünler kataloğu...

Smart Led Tv 2.099,00 TL

32 GB micro 10 hafıza akrtı 29,95 TL

32 GB usb bellek 29,95 TL

Samsung J410F cep telefonu 899,00 TL