A101 21 Şubat 2019 aktüel ürünleri bir kaç gün sonra A101 mağazalarında satışa çıkacak. İndirim takipçileri kampanyalı ürünlerden yararlanabilecek. 21 Şubatta A101'de Samsung J410F cep telefonu 899,00 TL, powerbank 39,95 TL, tek kişilik nevresim seti 34,95 TL. Daha bir çok üründe indirimler var. İşte A101 21 Şubat 2019 Aktüel ürünler kataloğu...
Smart Led Tv 2.099,00 TL
32 GB micro 10 hafıza akrtı 29,95 TL
32 GB usb bellek 29,95 TL
Samsung J410F cep telefonu 899,00 TL
SEG çamaşır makinesi 1.299,00 TL
SEG bulaşık makinesi 999,00 TL
SEG derin dondurucu 1.099,00 TL
Piranha akıllı çocuk saati 199,95 TL
Çocuk tableti 379,00 TL
KHB blender seti 79,95 TL
Simfer midi fırın 219,00 TL
Pery saç kurutma makinesi 69,95 TL
4 kapaklı bölmeli mutfak dolabı 175,00 TL
Mısır kovası 2,95 TL
Trend saklama kabı 5,50 TL
Su şişesi 2,95 TL
Termos bardak 9,95 TL
Cam ürünler 2,00 TL
Raboom valiz çeşitleri 89,00
Büyük taşlama makinesi 279,95 TL
Çift akülü vidalama 299,95 TL
Ayakkabı dolabı 135,00 TL
Mama sandalyesi 44,95 TL
Eğitici aktivite masası 39,95 TL
Lisanslı oyuncak kutusu 22,50 TL
Çift kişilik nevresim seti 44,95 TL
Tek kişilik nevresim seti 34,95 TL
Bebek nevresim seti 25,95 TL
Pamuklu bebek battaniyesi 14,95 TL
Yörsan yağlı yoğurt 29,95 TL
Bizim margarin 6,95 TL
Torku tereyağı 32,45 TL
Torku frema fındık kreması 19,95 TL
Tost peyniri 12,45 TL
Sleepy külot bebek bezi çeşitleri 24,95 TL
ABC bulaşık deterjanı 17,95 TL
ABC çamaşır yumuşatıcısı 14,95 TL
Ultran çamaşır suyu 12,95 TL
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