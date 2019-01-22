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A101 24 Ocak Perşembe aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101'de yine pek çok üründe indirim fırsatı var. Haftanın öne çıkan teknoloji ürünlerinin içinde televizyon, cep telefonu, elektrikli süpürge yer alırken, ev tekstili ürünler küçük ev aletleri de yine tüketicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşacak gibi. A101 24 Ocak aktüel ürünler kataloğu haberimizde...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 24 OCAK

Elton FullHD Uydu Alıcılı Led Tv 1499 TL

HI-LEVEL 16GB Micro SD Kart 17,95 TL

HI-LEVEL 16GB Usb Bellek 22,95 TL

Lenovo Tab7 Essential Tablet Bilgisayar 399 TL