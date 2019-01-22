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A101 24 Ocak Perşembe aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101'de yine pek çok üründe indirim fırsatı var. Haftanın öne çıkan teknoloji ürünlerinin içinde televizyon, cep telefonu, elektrikli süpürge yer alırken, ev tekstili ürünler küçük ev aletleri de yine tüketicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşacak gibi. A101 24 Ocak aktüel ürünler kataloğu haberimizde...
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 24 OCAK
Elton FullHD Uydu Alıcılı Led Tv 1499 TL
HI-LEVEL 16GB Micro SD Kart 17,95 TL
HI-LEVEL 16GB Usb Bellek 22,95 TL
Lenovo Tab7 Essential Tablet Bilgisayar 399 TL
Alcatel Cep Telefonu 329 TL
Honor 9 Lite Cep Telefonu 1299 TL
Fantom Toz Torbalı Elektrikli Süpürge 259 TL
Sunny Saç Kurutma Makinesi 49,95 TL
Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 16,95 TL
Kabartmalı Banyo Halısı 34,95 TL
Kabartmalı Klozet Takımı 34,95 TL
Çocuk Panduf 8,95 TL
Canlı Çiçek çeşitleri 11,95 TL
Duvar Saati çeşitleri 14,95 TL
Attlas Lehim Tabancası 49,95 TL
Attlas Silikon Tabancası 19,95 TL
Tornavida Seti 12,95 TL
Alyan Seti 9,95 TL
Oyuncak Yenidoğan Bebek 24,95 TL
Oyuncak Lazımlıklı Bebek 14,95 TL
Eğitici İp Oyunu 39,95 TL
Lolla’s Oyuncak Mini At 5,95 TL
Oyuncak Mini Bebek ve Köpeği 12,95 TL
Oyuncak Doktor Çantası 12,95 TL
Oyuncak Çek Bırak Metal Arazi Araçları 7,95 TL
Hikaye Kitabı çeşitleri 2,95 TL
Cem Nero Granit Tencere 59,95 TL
Cem Nero Granit Tava 35 TL
Vitamin Pınarı Kollu Narenciye Sıkacağı 95 TL
Kalorifer Suluğu 2 TL
Klozet Fırçası 4,95 TL
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